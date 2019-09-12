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"Малефисента 2": как из Анджелины Джоли делали ведьму

Актрисе долгие часы делали грим для роли в фильме "Малефисента 2"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:53
Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: instagram.com/disney

Студия Disney накануне выхода продолжения фильма "Малефисента", трейлер которого был опубликован ранее, показала процесс преображения исполнительницы главной роли Анджелины Джоли в героиню. Ролик появился на официальной странице звезды в Instagram.

Также смотрите видео о том, что 18-летний приемный сын Джоли и Питта решил переехать в Корею:

В ролике показано, как над актрисой работают сразу несколько гримеров. На кадрах видно, что сначала звезде заплетают высокие косы, которые закручивают наподобие рогов. Затем на них надевают бутафорские рога.

INSTAGRAM

Перед тем, как улыбнуться на камеру, звезда вставляет клыки. Ролик подписали словами – "Она вернулась во тьму".

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На самом деле процесс превращения "пущен наоборот". Ролик был снят тогда, когда с актрисы уже снимали грим. Отметим, что помимо Джоли, в фильме также снялись Эль Фаннинг, Мишель Пфайффер, Сэм Райли, Имельда Стонтон, Джуно Тэмпл, Чиветель Эджиофор.

Анджелина Джоли
Анджелина Джоли
Фото: instagram.com/disney

Напомним,  Анджелина Джоли хотела бы задействовать в съемках и своих детей – сына Нокса и дочь Шайло. Однако Брэд Питт запретил детям сниматься в фильме.

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