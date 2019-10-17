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"Малефисента: Владычица Тьмы": обзор культового сиквела с Анджелиной Джоли

В Украине стартует премьера сказки о борьбе зла и добра

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:22
"Малефисента: Владычица Тьмы"
"Малефисента: Владычица Тьмы"
Фото: Disney

В Украине наконец-то состоялся допремьерный показ фильма "Малефисента: Владычица Тьмы". Первыми зрителями, которые увидели сиквел кассового хита 2014 года, стали звездные гости в столичном кинотеатре "Оскар".

В кинотеатрах Киева и Украины премьера фильма "Малефисента 2" состоится 17 октября и, если вы только подумываете, не сходить ли на этот кинематографический шедевр, совет от редакции Сегодня.Lifestyle – однозначно стоит!

Украинские звезды на допремьерном показе фильма "Малефисента 2"
Фото: пресс-служба
Украинские звезды на допремьерном показе фильма "Малефисента 2"
Фото: пресс-служба
Украинские звезды на допремьерном показе фильма "Малефисента 2"
Фото: пресс-служба
Украинские звезды на допремьерном показе фильма "Малефисента 2"
Фото: пресс-служба
Украинские звезды на допремьерном показе фильма "Малефисента 2"
Фото: пресс-служба
Украинские звезды на допремьерном показе фильма "Малефисента 2"
Фото: пресс-служба
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"Малефисента: Владычица Тьмы" – это приключенческое продолжение фильма "Малефисента", который зрители впервые увидели на экранах пять лет назад. Проект является свободной адаптацией диснеевской сказки "Спящая красавица" 1959 года. Съемки фильма проходили на студии Pinewood Studios в Атланте, а также на дополнительных площадках в Великобритании. Режиссером проекта стал Хоаким Роннинг.

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В главной роли нового фильма мы снова видим потрясающую голливудскую актрису Анджелину Джоли, которая однозначно придала красок и так захватывающему сюжету. Ее актерская игра, потрясающие костюмы от Ralph Lauren создали некий симбиоз сказки и реальных событий, от которых захватывает дух. В сиквеле продолжается непростая история взаимоотношений и магической связи между темной колдуньей и ее крестницей Авророй, роль которой сыграла не менее выдающаяся актриса Эль Фэннинг.

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В обновленной истории нашлось место для извечной борьбы добра и зла, новых союзников и противников. Сюжетная линия выстроена на фоне предстоящей свадьбы юной королевы волшебного болота с принцем Филиппом, который решается на смелый шаг – сделать возлюбленной предложение руки и сердца. Молодые люди безумно влюблены в друг друга и своим союзом желают раз и навсегда положить конец вражде между волшебным миром и людьми.

Кадр из фильма "Малефисента 2"
Кадр из фильма "Малефисента 2"
Фото: YouTube

Главная героиня – Малефисента – с неохотой принимает решение крестницы выйти замуж и даже соглашается прийти на предсвадебное знакомство с родителями будущего зятя. За ужином в королевском замке что-то пошло не так. Тотальная ссора с крестной мамой, чреда неправильных решений и одурачивание со стороны матери Филиппа привели Аврору к фатальным событиям. Ее самый важный день в жизни – свадьба с любимым человеком – превратился в поле боя между злом и добром. Главным соперником Анджелины Джоли в финальной битве стала мать Филиппа, королева Ингрид, которая задумала хитрый план по уничтожению главной колдуньи волшебного королевства.

Смотрите трейлер фильма "Малефисента: Владычица тьмы":

Потрясающие спецэффекты, компьютерная графика, неожиданные повороты сюжетной линии и извечная борьба темных сил со светлыми – все это объединено в захватывающем фильме "Малефисента: Владычица Тьмы".

Напомним, исполнительница роли главной злодейки в картине Анджелина Джоли уже успела поссориться с одной из актрис. Инсайдеры говорят, что актриса поссорилась с Мишель Пфайффер, которую пригласили специально для участия во второй части фильма.

Также в рамках мирового турне с премьерой фильма Анджелина Джоли уже успела выйти на красные дорожки в таких странах, как Италия, Япония, Великобритания. Для каждого своего выхода киноактриса выбрала самые роскошные платья от именитых дизайнеров.

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