Маленькая женщина в кино: лучшие роли Вайноны Райдер
Сегодня звезде исполнилось 48 лет
Американская актриса Вайнона Райдер, которая появилась в сериале "Очень странные дела", сегодня, 29 октября, празднует свой день рождения. Звезде исполнилось 48 лет. Предлагаем вспомнить самые знаковые роли талантливой актрисы.
Фильм Мартина Скорсезе, за роль в котором Вайнона номинировалась на "Оскар". Действие происходит в Нью-Йорке конца 70-х годов XIX века. Преуспевающий юрист Ньюленд Арчер (Дэниел Дэй-Льюис) заходит в опере в ложу Велландов, где здоровается с миссис Велланд (Джеральдина Чаплин) и с Мэй Велланд (Вайнона Райдер), с которой они собираются объявить о помолвке. В ложе он знакомится с кузиной матери миссис Велланд — графиней Эллен Оленской (Мишель Пфайффер), недавно приехавшей из Европы. Эллен выделяется остротой суждений, нехарактерной для сдержанного высшего общества Нью-Йорка.
Роль принесла ей номинацию на "Оскар". Актриса сыграла Джозефину Марч. Фильм рассказывает историю жизни четырех сестер-подростков во время Гражданской войны в США, живущих в городе Конкорд, штат Массачусетс. Вайнона Райдер играет сестру, ставшую писательницей.
Райдер сыграла капризную актрису Николу. Она отказывается доигрывать роль в новом фильме режиссера Виктора Тарански (Аль Пачино), ради которого он заложил все свое имущество. Закончить фильм не представляется возможным, так как адвокаты Николы подадут в суд, если увидят хоть один фрагмент с ее участием.
Сюжет фильма расскажет про Линдси и Фрэнка, которые приглашены на свадьбу. Легкая комедия, в которой она едет — к своему бывшему жениху и собирается поставить наконец для себя точку в их уже давно завершившихся отношениях. Он — к сводному брату, которого предпочитает не видеть.
Напомним, актриса Вайнона Райдер рассказала, что вышла замуж за Киану Ривза в 1992 году. Такое признание актриса сделала перед премьерой нового фильма "Пункт назначения: Свадьба", где она снялась вместе с Киану Ривзом.
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