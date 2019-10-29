Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Маленькая женщина в кино: лучшие роли Вайноны Райдер

Сегодня звезде исполнилось 48 лет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:31
Вайнона Райдер
Вайнона Райдер
Фото: Getty Images

Американская актриса Вайнона Райдер, которая появилась в сериале "Очень странные дела", сегодня, 29 октября, празднует свой день рождения. Звезде исполнилось 48 лет. Предлагаем вспомнить самые знаковые роли талантливой актрисы.

"Дракула Брэма Стокера", 1992

Вайнона сыграла Мину Харкер. Кроме нее, в фильме также снялись Киану Ривз, Гэри Олдмен и лауреат премии "Оскар" Энтони Хопкинс. Это фильм о графе Дракуле, который принимает у себя в гостях юного агента по недвижимости, а его дома ждет жена. Мина является реинкарнацией погибшей супруги Дракулы.

"Эпоха невинности", 1993

Фильм Мартина Скорсезе, за роль в котором Вайнона номинировалась на "Оскар". Действие происходит в Нью-Йорке конца 70-х годов XIX века. Преуспевающий юрист Ньюленд Арчер (Дэниел Дэй-Льюис) заходит в опере в ложу Велландов, где здоровается с миссис Велланд (Джеральдина Чаплин) и с Мэй Велланд (Вайнона Райдер), с которой они собираются объявить о помолвке. В ложе он знакомится с кузиной матери миссис Велланд — графиней Эллен Оленской (Мишель Пфайффер), недавно приехавшей из Европы. Эллен выделяется остротой суждений, нехарактерной для сдержанного высшего общества Нью-Йорка.

Читайте также:
H&M сняли рекламу о женской дружбе с Вайноной Райдер и Элизабет Олсен

"Маленькие женщины", 1994

Роль принесла ей номинацию на "Оскар". Актриса сыграла Джозефину Марч. Фильм рассказывает историю жизни четырех сестер-подростков во время Гражданской войны в США, живущих в городе Конкорд, штат Массачусетс. Вайнона Райдер играет сестру, ставшую писательницей.

"Симона", 2002

Райдер сыграла капризную актрису Николу. Она отказывается доигрывать роль в новом фильме режиссера Виктора Тарански (Аль Пачино), ради которого он заложил все свое имущество. Закончить фильм не представляется возможным, так как адвокаты Николы подадут в суд, если увидят хоть один фрагмент с ее участием.

"Пункт назначения: свадьба", 2018

Сюжет фильма расскажет про Линдси и Фрэнка, которые приглашены на свадьбу. Легкая комедия, в которой она едет — к своему бывшему жениху и собирается поставить наконец для себя точку в их уже давно завершившихся отношениях. Он — к сводному брату, которого предпочитает не видеть.

Напомним, актриса Вайнона Райдер рассказала, что вышла замуж за Киану Ривза в 1992 году. Такое признание актриса сделала перед премьерой нового фильма "Пункт назначения: Свадьба", где она снялась вместе с Киану Ривзом.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Дэвид Линч получил свой первый почетный "Оскар" Джулии Робертс - 52! Лучшие роли голливудской актрисы Локация из фильма "Джокер" стала популярной достопримечательностью
оскар фильм актриса Вайнона Райдер
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Волочковой перед свадьбой с Шатуновым посоветовали вымыть волосы
Волочковой перед свадьбой с Шатуновым посоветовали вымыть волосы
Ушел из жизни звезда
Ушел из жизни звезда "Голубого огонька"
"Заберіть дітей": Леся Нікітюк роздяглася прямо посеред поля
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)
Салат «Изумительный» со свеклой и черносливом (рецепт)

Популярные статьи

Вчера, 20:04Психология

Лучше промолчать: ТОП-7 женских фраз, которые срочно нужно забыть

Вчера, 17:01Travel

В Турции сообщили неприятную новость для туристов

Вчера, 16:39Fun

Дочь четыре года писала SMS покойному отцу и получила ответ: "Боялся разбить тебе сердце"

Вчера, 10:44Шоу-бизнес

Анна Ризатдинова едва не потеряла сознание во время "Танців з зірками"

Вчера, 10:14Travel

Как поместить все вещи в ручной клади, чтобы летать без багажа

Вчера, 09:56Психология

Чтобы чувствовать себя хорошо: 50 полeзных привычек на каждый день

Вчера, 09:10Техно

Из космоса вернулся самый загадочный космический аппарат NASA

Вчера, 08:26Шоу-бизнес

"Танці з зірками 2019": кто покинул шоу в десятом эфире

Вчера, 06:30Events

Сегодня День бабушек и дедушек: история и значение праздника

27 октябряПсихология

Гороскоп на неделю 27 октября — 2 ноября для всех знаков зодиака

27 октябряТехно

Популярный смартфон Xiaomi получил Android 10: как обновиться

27 октябряШоу-бизнес

"Он очень эпатажный": Астафьева прокомментировала объятия с Конором Макгрегором

27 октябряFun

Сегодня День автомобилиста в Украине: что подарить в праздник

27 октябряEvents

День автомобилиста: лучшие поздравления с открытками, пожеланиями и стихами

27 октябряFun

27 октября: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

26 октябряEvents

Переход на зимнее время 2019 в Украине: что нужно знать

Новости партнеров

Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Волочкова выходит замуж за Шатунова? Фото свадебного платья
Волочкова выходит замуж за Шатунова? Фото свадебного платья
Фруктовое настроение: 5 полезных рецептов с грушей на завтрак
Фруктовое настроение: 5 полезных рецептов с грушей на завтрак
На странице Заворотнюк неожиданно начали появляться фото
На странице Заворотнюк неожиданно начали появляться фото
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Киркоров показал себя без парика. Вы его не узнаете
Эта принцесса в надежных руках. Жена Бойко радует своей красотой
Эта принцесса в надежных руках. Жена Бойко радует своей красотой
Как очистить водосточный желоб от листьев. Фото
Как очистить водосточный желоб от листьев. Фото
Как расставить мебель в однокомнатной квартире (57 фото)
Как расставить мебель в однокомнатной квартире (57 фото)