Маленькая женщина в кино: лучшие роли Вайноны Райдер

Сегодня звезде исполнилось 48 лет

Вайнона Райдер Фото: Getty Images

Американская актриса Вайнона Райдер, которая появилась в сериале "Очень странные дела", сегодня, 29 октября, празднует свой день рождения. Звезде исполнилось 48 лет. Предлагаем вспомнить самые знаковые роли талантливой актрисы.

"Дракула Брэма Стокера", 1992

Вайнона сыграла Мину Харкер. Кроме нее, в фильме также снялись Киану Ривз, Гэри Олдмен и лауреат премии "Оскар" Энтони Хопкинс. Это фильм о графе Дракуле, который принимает у себя в гостях юного агента по недвижимости, а его дома ждет жена. Мина является реинкарнацией погибшей супруги Дракулы.

"Эпоха невинности", 1993

Фильм Мартина Скорсезе, за роль в котором Вайнона номинировалась на "Оскар". Действие происходит в Нью-Йорке конца 70-х годов XIX века. Преуспевающий юрист Ньюленд Арчер (Дэниел Дэй-Льюис) заходит в опере в ложу Велландов, где здоровается с миссис Велланд (Джеральдина Чаплин) и с Мэй Велланд (Вайнона Райдер), с которой они собираются объявить о помолвке. В ложе он знакомится с кузиной матери миссис Велланд — графиней Эллен Оленской (Мишель Пфайффер), недавно приехавшей из Европы. Эллен выделяется остротой суждений, нехарактерной для сдержанного высшего общества Нью-Йорка.

"Маленькие женщины", 1994

Роль принесла ей номинацию на "Оскар". Актриса сыграла Джозефину Марч. Фильм рассказывает историю жизни четырех сестер-подростков во время Гражданской войны в США, живущих в городе Конкорд, штат Массачусетс. Вайнона Райдер играет сестру, ставшую писательницей.

"Симона", 2002

Райдер сыграла капризную актрису Николу. Она отказывается доигрывать роль в новом фильме режиссера Виктора Тарански (Аль Пачино), ради которого он заложил все свое имущество. Закончить фильм не представляется возможным, так как адвокаты Николы подадут в суд, если увидят хоть один фрагмент с ее участием.

"Пункт назначения: свадьба", 2018

Сюжет фильма расскажет про Линдси и Фрэнка, которые приглашены на свадьбу. Легкая комедия, в которой она едет — к своему бывшему жениху и собирается поставить наконец для себя точку в их уже давно завершившихся отношениях. Он — к сводному брату, которого предпочитает не видеть.

Напомним, актриса Вайнона Райдер рассказала, что вышла замуж за Киану Ривза в 1992 году. Такое признание актриса сделала перед премьерой нового фильма "Пункт назначения: Свадьба", где она снялась вместе с Киану Ривзом.

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