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"Маленькие женщины": что нужно знать о книге и экранизациях

Новый фильм – девятая экранизация романа Луизы Мэй Олкотт

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:36
"Маленькие женщины" / Vanity Fair
"Маленькие женщины" / Vanity Fair

Новая киноработа Греты Гарвиг "Маленькие женщины" была представлена в шести номинациях на премию "Оскар-2020", однако получила только одну статуэтку за лучший дизайн костюмов. Отметим, что фильм стал одним из самых ожидаемых картин в этом году.

Смотрите подробности церемонии награждения премией "Оскар-2020":

Кстати, ленту "Маленькие женщины" посмотреть еще можно в кинотеатрах, так как картина только недавно вышла в прокат. Предлагаем несколько интересных фактах о "Маленьких женщинах" Греты Гарвиг.

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"Маленькие женщины": книга и экранизации

  • Роман "Маленькие женщины" Луизы Мэй Олкотт, опубликованный в двух частях между 1868 и 1869 годом, повествует о жизни четырех совершенно непохожих друг на друга сестер Марч. Их взросление приходится на период Гражданской войны в США. Сестры растут, ссорятся, влюбляются, ищут себя и ответы на сложные моральные вопросы. Книга сразу приобрела широкую известность и коммерческий успех. Луиза Мэй Олкотт написала несколько продолжений истории.
  • У книги "Маленькие женщины" уже девять экранизаций, включая даже аниме-сериал 1980-х. и новую 2020-го года. Одна из канонических – кинокартина 1933 года, где Джо играет Кэтрин Хепберн. Более знаменит сегодня фильм 1994-го, в котором эта роль досталась юной и прелестной Вайноне Райдер.

  • В "Маленьких женщинах" 2020-го года сестер играют Сирша Ронан (Джо), Эмма Уотсон (Мэг), Флоренс Пью (Эми) и Элайза Сканлен (Бет). Вместе с ними сыграли Мэрил Стрип, Лора Дерн, Тимоти Шаламе, который в 2018 году, в возрасте 22 лет, чуть было не взял "Оскар" за роль в фильме "Назови меня своим именем".
  • Режиссер новой экранизации – Грета Гервиг. Изначально планировалось, что она лишь адаптирует сценарий, но затем, после успеха ее фильма "Леди Берд", в котором тоже заняты Сирша Ронан и Тимоти Шаламе, Гервиг отдали фильм полностью. Отметим, что "Леди Берд" она сняла по собственному сценарию и была дважды номинирована на "Оскар" – как режиссер и как сценарист.
  • Сирша Ронан номинировалась в этом году, как Лучшая актриса, а Флоренс Пью за лучшую женскую роль второго плана.

Напомним, Американская киноакадемия назвала всех лауреатов кинопремии.

Все подробности в спецтеме Оскар 2020

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Оскар Эмма Уотсон Тимоти Шаламе Грета Гервиг Маленькие женщины
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