Мама Сердючки в фонтане и экстремальная съемка Зиброва: Елена Коляденко раскрывает закулисье шоу "З Днем народження, Україно!"

Праздничное шоу вас приятно удивит

24 августа в 20:00 телеканал "Украина" порадует зрителей грандиозным праздничным концертом "З Днем народження, Україно!", в котором выступят самые популярные артисты. Шоу пройдет в формате видео-путешествия по стране, гидами в котором будут звезды шоу-бизнеса. Программа "Зірковий шлях" узнала у режиссера шоу Елены Коляденко все секреты его создания.

Кадр со съемок шоу "З Днем народження, Україно!" Фото: пресс-служба

Съемочный график, говорит Елена, был очень непростым. Всего за пару недель нужно было отснять 25 номеров, причем каждый в своем, особенном месте.

"Это разные локации в Киеве, а также мы снимали в Одессе, Львове, Харькове и Днепре. И туда мы доехали на своем гастрольном автобусе. Все были в таком режиме "умри, но сделай". Очень тяжело было, потому что период съемок действительно короткий", – рассказывает режиссер.

NK на съемках шоу "З Днем народження, Україно!" Фото: пресс-служба

Ради этого создатели шоу делали невозможное. Пришлось даже поколдовать. В день съемок певицы TAYANNA и группы THE HARDKISS начался нереальный ливень.

"Наколдуем" – сказала я. Реально наколдовали, съемка состоялась. Вот мы вытираем сцену, инструменты – и солнышко выходит. В общем все, о чем мы мечтали, получилось", – говорит Коляденко.

Смотрите в сюжете, как Елена Коляденко готовила новое грандиозное шоу для канала "Украина":

Атмосфера на площадке была такая, что даже мама Сердючки, как настоящий десантник, оказалась в фонтане, хотя и не хотела этого перед съемками. И это на главной улице столицы – Крещатике, где всегда полно людей.

"Когда мы начали снимать, люди, конечно, завелись. Мы орали как не в себя от радости, артисты вытворяли на сцене такое… А смешно было то, что Инна в конце таки оказалась в фонтане, причем она сама это сделала. Все рассказывать не буду, могу только сказать, что она в нем лежала", – смеется Елена Коляденко.

Верка Сердючка на съемках шоу "З Днем народження, Україно!" Фото: пресс-служба

Интересная для пассажиров электрички, но экстремальная для команды была съемка номера Павла Зиброва. По задумке, он поет на железнодорожной станции, куда прибывает поезд. Вот только ввиду карантинных ограничений количество рейсов сильно сократили, и у создателей шоу был один-единственный шанс провести съемку.

Павел Зибров Фото: пресс-служба

"Это как прямой эфир, у нас была всего одна попытка. 7 утра и мы все ждем эту единственную электричку. Для людей, которые в ней ехали, мы устроили шоу. Электричка стоит на станции обычно около минуты, а для нас ее остановили на целых три. Целую песню люди в электричке слушали Зиброва. Надо было это видеть – как они в окнах реагировали, как доставали телефоны. Было очень весело. Это мой любимый номер, потому что он на адреналине. Если бы не сняли, то пришлось бы ехать на следующий день и ждать новую электричку", – рассказала режиссер.

Съемки шоу "З Днем народження, Україно!" Фото: пресс-служба

Ну а результат зрители смогут увидеть совсем скоро – 24 августа в 20:00 включайте телеканал "Украина" и празднуйте День Независимости в компании любимых артистов. В шоу примут участие Тина Кароль, Олег Винник, Верка Сердючка, NK | Настя Каменских, Оля Полякова, Макс Барских, Вера Брежнева и MONATIK, Сергей Бабкин, MELOVIN, Michelle Andrade, TAYANNA, Александр Пономарев, Павел Зибров, группы "Время и Стекло", MOZGI, THE HARDKISS, DZIDZIO, KADNAY и Freedom Jazz.

Тина Кароль на съемках шоу ко Дню Независимости Украины Фото: пресс-служба

Ранее мы сообщали, группа "Океан Эльзы" даст большой концерт на День Независимости.

Все подробности в спецтеме День Независимости-2020

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