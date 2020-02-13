Марго Робби присоединилась к Кристиану Бэйлу в новом проекте режиссера "Бойца"

Подробной информации о проекте пока нет

Марго Робби Фото: Getty Images

Американская актриса Марго Робби, которая покорила всех на церемонии "Оскара", снимется в новом проекте Дэвида О. Расселла ("Боец" и "Афера по-американски"). Актриса составит компанию Кристиану Бэйлу, сообщает Deadline.

Смотрите подробности, как Марго Робби пробилась в Голливуд:

Производством пока что безымянной картины занимается компания New Regency. В настоящее время нет никакой информации ни о жанре, ни о сюжете. Известно лишь, что идея истории принадлежит самому Расселлу.

Стоит отметить, что Бэйл поработает с постановщиком в третий раз, а вот Марго Робби снимется у Дэвида О. Расселла впервые. Сроки производства пока тоже не уточняются.

Напомним, что Марго Робби сыграла актрису Шерон Тейт в картине Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде". Готовясь к роли, Марго Робби пересмотрела все фильмы с участием Тейт. В интервью журналу Empire актриса рассказала, какая роль Шэрон ей понравилась больше всего.

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