Мария Яремчук споет за Анну в мультфильме "Холодное сердце 2"

Певица уже во второй раз подарила свой голос этой ленте от Disney

Мария Яремчук Фото: пресс-служба

Анимационный фильм "Холодное сердце 2", который рассказывает о продолжении приключений принцесс-сестер Анны и Эльзы, стартует в украинском прокате 21 ноября. За главную героиню, Анну, в украинском дубляже поет Мария Яремчук. Певица уже во второй раз подарила свой голос этой ленте от Disney.

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"Раньше я думала, что Эльза ближе мне как персонаж. Но все же, я Анна. Непосредственность и стремление любить – очень похожие наши черты. Я, как Анна, тоже учусь преодолевать страхи, не опускать руки и искать силу в себе, когда, кажется, упаду. Интересно, что мультик стал не просто успешным, но и оскароносным. Последнее, кстати, произошло 2 марта, в мой день рождения", – отметила Мария.

Отметим, что "Холодное сердце 2" рассказывает об Анне, Эльзе, Кристофе, его верном олене Свене и снеговике Олафе. Они должны оставить уютное королевство Эренделл и отправиться еще дальше на север. Это приключение приведет их к истокам древних легенд и поможет раскрыть тайны, которые касаются прошлого их Родины.

Постер к фильму "Холодное сердце 2" Фото: пресс-служба

Напомним, в преддверии выхода нового трейлера "Холодного сердца 2" опубликованы загадочные постеры с его главным героинями, сестрами Анной и Эльзой.

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