Марк Уолберг сыграет в экранизации легендарного романа "Киборг"

По мотивам романа "Киборг" ранее состоялась экранизация телешоу

Марк Уолберг Фото: YouTube

Не только рассказ Стивена Кинга экранизирует в скором времени. Так, стало известно, что культовый роман американского писателя Мартина Кайдина "Киборг" экранизируют. Над созданием картины будет работать режиссеры фантастического боевика "Бамблби" – 45-летний Трэвис Найт и кинокомпания Warner Bros.

Стоит отметить, что по мотивам романа "Киборг" ранее состоялась экранизация телешоу, которое получило название "Человек нашесть миллиардов долларов", сообщает издание Aint It Cool.

В романе же 1972 года рассказывается о полковнике Стиве Остине. Во время первого испытательного полета мужчина попадает в авиакатастрофу и получает тяжелые травмы. Однако государство хочет вернуть бойца в строй, поэтому было принято решение выплачивать ему протезирование, которое стоит 6 миллиардов долларов. Стив Остин получает сверхспособности и становится секретным агентом.

На роль главного героя утвердили Марка Уолберга. Премьера фильма состоится в 2020 году.

Напомним, голливудский актер Том Хэнкс, а также Пол Гринграсс работают над новым совместным проектом под названием "News Of The World" ("Новости мира").

А стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер арт-хоррора "Совершенство" (The Perfection).

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram