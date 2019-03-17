Marvel готовит фильм о супергерое – мастере кунг-фу

Называется проект Шанг-Чи и он получил своего режиссера

"Шанг-Чи" Фото: marvel.com

После громкой премьеры и успешных кассовых сборов супергеройского фильма "Капитан Марвел", появились и новости о новом проекте студии Marvel. Дело в том, что наконец-то нашли режиссера будущего кинокомикса "Шанг-Чи" – фильма об азиатском мастере кунг-фу – человеке со сверхспособностями. Постановкой проекта займется Дестин Дэниэл Креттон ("Стеклянный замок", "Короткий срок 12"), пишет Deadline.

Шанг-Чи – мастер боевых искусств из Китая, владеет кунг-фу и способен создавать бесконечное количество копий самого себя – появился на страницах комиксов еще в 1973 году. Персонаж был создан на волне популярности "Выхода дракона" с Брюсом Ли и сериала "Кунг-фу" с Дэвидом Кэррадайном.

Сценарием займется китайско-американский автор Дэйв Каллахам (трилогия "Неудержимые", "Годзилла", "Doom"). Отмечается, что студия Marvel хочет повторить успех "Черной пантеры" и в данный момент подыскивают актеров азиатского происхождения. Дата премьеры "Шанг-Чи" пока неизвестна.

Стоит отметить, что марвеловские фильмы стали самыми ожидаемыми кинолентами в 2019 году.

Напомним, Marvel и Disney готовят новый супергеройский телесериал, который расскажет и покажет соратницу Тора – Леди Сиф.

То те, кто любят украинские фильмы и сериалы – напоминаем, что 18 марта в 20:00 на телеканале НЛО TV состоится премьера медицинского комедийного сериала "Швидка".

Смотрите видео о том, какие фильмы смотрят украинцы:

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram