Marvel начала работу над сиквелом фильма "Капитан Марвел" с Бри Ларсон

Действия картины будут происходить в наши дни

"Капитан Марвел" Фото: YouTube

Фильм "Капитан Марвел", который вышел в прокат в 2019 году и стал миллиардником по кассовым сборам, получит сиквел. Marvel Studios уже начала работу над продолжением супергеройского блокбастера с Бри Ларсон в главной роли, сообщает издание The Hollywood Reporter.

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Согласно источнику, сценарий для нового фильма напишет Меган МакДоннелл, которая параллельно с этим разрабатывает над телесериалом "ВандаВижен".

Анна Боден и Райан Флек, которые выступили авторами сценариями и режиссерами оригинального фильма, не будут заниматься разработкой сиквела, сосредоточившись на других проектах Marvel. Их место во главе "Капитана Марвел 2" займет женщина-режиссер.

О сюжете фильма пока никаких подробностей нет, однако известно, что его действие перенесется из 1990-х в наши дни.

Релиз картины предварительно намечен на 2022 год.

Напомним, что студии Disney и Marvel планируют выпускать в год по 3-4 фильма в рамках своей киновселенной.

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