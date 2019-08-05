Marvel по-украински: вышел финальный трейлер фильма "Фокстер и Макс"

Режиссером картины выступил Анатолий Матешко

Кадр из фильма "Фокстер и Макс" Фото: пресс-служба

В сети наконец-то появился финальный трейлер украинского семейного фантастического фильма "Фокстер & Макс". Режиссером картины выступил Анатолий Матешко. В ролике показали еще больше ярких динамичных сцен и трюков.

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Злодея в картине сыграл польский актер Томаш Освечински. "За кадром Томаш хороший человек с отличным чувством юмора. Поэтому даже когда он играет абсолютное зло, все равно оставляет зрителям шанс на улыбку и положительные эмоции", – рассказал режиссер Анатолий Матешко.

"Фокстер и Макс" Фото: пресс-служба

Как признался сам актер, его часто воспринимают как опасного парня из-за телосложения. Однако за этой оболочкой скрывается человек с мягким сердцем. "Я воспитываю дочь, которую очень люблю! Поэтому мне было немного тяжело играть человека, который плохо относится к детям. "Фокстер и Макс" – это настоящая "голливудская" история. Я был приятно удивлен количеством трюков, спецэффектов и профессионализмом украинской команды на съемочной площадке! Особенно большое впечатление на меня произвели дети, сыгравшие главных героев. Такие юные актеры, но так легко справлялись со своей работой!", – вспомнил Томаш Освечински.

"Фокстер и Макс" Фото: пресс-служба

Главные роли Макса и его подруги Сони в фильме сыграли актеры из Тернополя Богдан Козий и Виталия Турчин, для которых съемки стали дебютом в кино. Именно их герои в команде с суперсобакой Фокстером будут бороться с преступниками и спасать мир.

"Чтобы стать супергероем, необходимо твердо стоять на стороне светлых сил, по-настоящему решиться на борьбу со злом, поверить в себя и свою удачу. Тогда мир изменится и будет способствовать твоей победе", – отметил режиссер Матешко.

"Фокстер и Макс" Фото: пресс-служба

Отметим, что "Фокстер и Макс" – украинский семейный фантастический фильм о приключениях мальчика и пса-супергероя. По сюжету школьник Макс находит баллончик с нанокрасками и рисует изображение собаки. Неожиданно нарисованное парнем граффити оживает и превращается в собаку-наноробота с суперспособностями. Об этом узнает опасный преступник, который начинает за ними охотиться.

Лента во всех кинотеатрах страны выходит уже 19 сентября.

Напомним, ранее в сети появился первый трейлер украинского семейного фантастического фильма "Фокстер и Макс".

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