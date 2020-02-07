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"Матрица 4": в Сеть попали кадры со съемок новой части с Киану Ривзом

Мы собрали всю информацию о новом фильме "Матрица 4"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:44
"Матрица"
"Матрица"
Фото: YouTube

Как известно, Лана Вачевски готовит четвертый фильм "Матрица", в котором сыграют актеры из оригинальной трилогии. Сейчас как раз идут съемки фильма и жители Сан-Франциско заметили Киану Ривза со съемочной группой "Матрицы 4" на одной из улиц города. Отметим, Киану в трилогии сыграл главную роль Нео.

Хакера Нео в четвертой ленте "Матрица" сыграет Майкл Бакари Джордан, смотрите подробности:

Ролики и фотографии, снятые очевидцами, опубликованы в Twitter. На кадрах Киану Ривз позирует, глядя на солнце, и вступает в коммуникацию с актером в эпатажном оранжевом парике.

"Матрица 4", что известно о новом фильме:

На съемочную площадку пообещал вернуться каскадер и режиссер серии фильмов о Джонни Уике Чад Стахелски. В первых трех сериях "Матрицы" он был дублером Киану Ривза при выполнении трюков.

Киану Ривз согласился на съемки, только когда узнал, что студии удалось уговорить Лану Вачовски занять кресло режиссера. Его партнерша по фильму, сыгравшая Тринити актриса Кэрри-Энн Мосс, тоже вернется в мир "Матрицы". Пока не понятно, как авторы намерены оживить Нео и Тринити.

В четвертом фильме зрители не увидят сыгравшего агента Смита Хьюго Уивинга и Морфеуса в исполнении Лоуренса Фишборна. Последнего может заменить Яхья Абдул-Матин II.

Также была информация о том, что съемочная группа "Матрицы 4" начала переговоры с индийской моделью и актрисой Приянкой Чопрой.

Премьера четвертой серии популярной кинофраншизы запланирована на май 2021 года.

Напомним, в картине появится еще один персонаж – злодей по имени Меровинген в исполнении французского актера Ламберта Уилсона.

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