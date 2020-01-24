"Матрица 4": вернется ли агент Смит в новом фильме

Исполнитель роли антагониста рассказал подробности

Кадр из фильма "Матрица" Фото: YouTube

После громкого заявления создателей трилогии "Матрица" о том, что идет работа над четвертой частью, многие поклонники задались вопросом – а кто же из старых персонажей вернется в новую картину? Недавно стало известно, что в четвертой "Матрице" появится Меровинген в исполнении французского актера Ламберта Уилсона.

Хакера Нео в четвертой ленте "Матрица" сыграет Майкл Бакари Джордан, смотрите подробности в видео:

А вот ситуацию вокруг ключевого злодея – агента Смита, прокомментировал сам исполнитель роли Хьюго Уивинг, пишет журнал Time Out.

По словам актера, агент Смит однозначно не появится в четвертом фильме. Уивинг уже встречался с постановщицей Ланой Вачовски и обсуждал свое возвращение к образу антагониста, но актеру, который сейчас занят в театральной постановке, и режиссеру было сложно согласовать рабочие графики. В итоге Вачовски отказалась от идеи включать агента Смита в сюжет продолжения.

Отметим, релиз "Матрицы 4" запланирован на май 2021 года. Подробности сюжета пока неизвестны.

Напомним, что Нео уже не будет ключевым персонажем. Центральным станет другой персонаж, ранее не появлявшийся в фантастической франшизе Вачовски.

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