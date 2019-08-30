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Майкл Бэй готовит высокотехнологичный экшен

Создатель "Трансформеров" снимет фильм об элитном подразделении солдат

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
Майкл Бэй прилетел в Киев
Майкл Бэй прилетел в Киев
Фото: instagram.com/michaelbay

Создатель "Трансформеров", режиссер Майкл Бэй, который побывал в Киеве, уже готовит нечто масштабное! Так, киношник сейчас ведет переговоры с Sony, чтобы направить фильм под названием "Black 5", сообщает Empire.

Смотрите видео о неизвестных версиях известных фильмов:

Сценарий нового проекта написал Эрен Крюгер, который работал с Бэем над тремя фильмами серии "Трансформеры". Сюжетная линия держится в секрете. Известно, что это будет боевик, сосредоточенный на элитном подразделении солдат, оснащенных самыми передовыми технологиями.

Если Бэй подпишется на этот проект, то будет также вовлечен и в разработку одноименной видеоигры, которая разрабатывается сейчас параллельно с фильмом.

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"Black 5" станет следующей картиной режиссера после триллера "6 Underground" ("6 футов под землей"), в котором снимается Райан Рейнольдс и который сейчас находится на стадии постпродакшена. Его релиз состоится на Netflix в декабре этого года.

Напомним, режиссер Майк Бэй и голливудский актер Том Круз никогда не работали вместе. В недавнем интервью режиссер "Трансформеров" рассказал, что с удовольствием снимал бы Тома в своих фильмах, однако ему необходимо, чтобы у Круза были "грязные трюки".

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