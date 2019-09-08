Майли Сайрус представила клип, посвященный разрыву с экс-супругом
Видео появилось на официальном Youtube-канале певицы
После разрыва с Лиамом Хемсвортом певица Майли Сайрус не только успела найти новую пассию, но и выпустить клип. Видеоработа на песню Slide Away посвящена бывшему артистки. По крайней мере, так считают фанаты Майли Сайрус.
Для какой известной певицы сняла клип украинский режиссер Таня Муиньо, смотрите в ролике:
На этой неделе Майли Сайрус представила новую видеоработу, в которой сама певица в золотистом мини плавает в бассейне и ходит по дому с грустным лицом во время шумной вечеринки.
"Я не хочу виски и таблеток, я не сдамся так легко. Идем дальше, нам больше не семнадцать, и я не та, кем я была раньше", – поет в песне Майли.
Фанаты звезды нашли в песне Slide Away намек на причину расставания Сайрус и Хемсворта.
Смотрите клип Майли Сайрус – Slide Away:
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