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Майли Сайрус представила клип, посвященный разрыву с экс-супругом

Видео появилось на официальном Youtube-канале певицы

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:26
Майли Сайрус выпустила клип Slide Away
Майли Сайрус выпустила клип Slide Away
Фото: YouTube

После разрыва с Лиамом Хемсвортом певица Майли Сайрус не только успела найти новую пассию, но и выпустить клип. Видеоработа на песню Slide Away посвящена бывшему артистки. По крайней мере, так считают фанаты Майли Сайрус.

Для какой известной певицы сняла клип украинский режиссер Таня Муиньо, смотрите в ролике:

На этой неделе Майли Сайрус представила новую видеоработу, в которой сама певица в золотистом мини плавает в бассейне и ходит по дому с грустным лицом во время шумной вечеринки.

"Я не хочу виски и таблеток, я не сдамся так легко. Идем дальше, нам больше не семнадцать, и я не та, кем я была раньше", – поет в песне Майли.

Фанаты звезды нашли в песне Slide Away намек на причину расставания Сайрус и Хемсворта.

Смотрите клип Майли Сайрус – Slide Away:

О том, почему супруг Майли Сайрус первым подал на развод, читайте здесь.

Ранее группа "Бумбокс" презентовала русскоязычную песню "ДШ".

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