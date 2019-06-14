Майли Сайрус выпустила откровенный клип к "Черному Зеркалу"
Певица сыграла в новом сезоне сериала "Черное зеркало"
Известная американская певица и актриса Майли Сайрус, которая снялась в новом сезоне сериала "Черное зеркало", вместе с компанией Netflix презентовала клип к этому проекту. Ролик появился на официальном YouTube-канале телеканала и на Instagram-странице звезды.
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Майли Сайрус снялась в одном из эпизодов нового пятого сезона сериала в образе поп-звезды Эшли О. трек On a Roll и клип к нему стали частью эпизода.
В ролике певица появляется с фиолетовыми волосами, и исполняет откровенные танцевальные движения. Сайрус снялась в белом комплекте с короткими шортами и топом с глубоким декольте. Также полностью обнаженная певица позировала в ванной с розовой жидкостью.
Ролик набрал миллионы просмотров и лайков также, как и фото звезды в образе Эшли О.
Напомним, с Майли Сайрус случился неприятный инцидент – на нее напал сумасшедший поклонник. Дело в том, что Майли вместе со своим супругом Лиамом Хемсвортом провели в выходные в Барселоне. Певица приехала туда, чтобы выступить на фестивале Primavera Sound. На своем опыте 26-летняя артистка испытала чрезмерную любовь фанатов, которые иногда творят безумные вещи.
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