Майли Сайрус выпустила откровенный клип к "Черному Зеркалу"

Певица сыграла в новом сезоне сериала "Черное зеркало"

Майли Сайрус Фото: instagram.com/mileycyrus

Известная американская певица и актриса Майли Сайрус, которая снялась в новом сезоне сериала "Черное зеркало", вместе с компанией Netflix презентовала клип к этому проекту. Ролик появился на официальном YouTube-канале телеканала и на Instagram-странице звезды.

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Майли Сайрус снялась в одном из эпизодов нового пятого сезона сериала в образе поп-звезды Эшли О. трек On a Roll и клип к нему стали частью эпизода.

В ролике певица появляется с фиолетовыми волосами, и исполняет откровенные танцевальные движения. Сайрус снялась в белом комплекте с короткими шортами и топом с глубоким декольте. Также полностью обнаженная певица позировала в ванной с розовой жидкостью.

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Ролик набрал миллионы просмотров и лайков также, как и фото звезды в образе Эшли О.

Напомним, с Майли Сайрус случился неприятный инцидент – на нее напал сумасшедший поклонник. Дело в том, что Майли вместе со своим супругом Лиамом Хемсвортом провели в выходные в Барселоне. Певица приехала туда, чтобы выступить на фестивале Primavera Sound. На своем опыте 26-летняя артистка испытала чрезмерную любовь фанатов, которые иногда творят безумные вещи.

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