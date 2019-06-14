Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Майли Сайрус выпустила откровенный клип к "Черному Зеркалу"

Певица сыграла в новом сезоне сериала "Черное зеркало"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:24
Майли Сайрус
Майли Сайрус
Фото: instagram.com/mileycyrus

Известная американская певица и актриса Майли Сайрус, которая снялась в новом сезоне сериала "Черное зеркало", вместе с компанией Netflix презентовала клип к этому проекту. Ролик появился на официальном YouTube-канале телеканала и на Instagram-странице звезды.

Смотрите откровенные и шокирующие признания звезд:

Майли Сайрус снялась в одном из эпизодов нового пятого сезона сериала в образе поп-звезды Эшли О. трек On a Roll и клип к нему стали частью эпизода.

В ролике певица появляется с фиолетовыми волосами, и исполняет откровенные танцевальные движения. Сайрус снялась в белом комплекте с короткими шортами и топом с глубоким декольте. Также полностью обнаженная певица позировала в ванной с розовой жидкостью.

Читайте также
Майли Сайрус впервые прокомментировала нападение фаната

Ролик набрал миллионы просмотров и лайков также, как и фото звезды в образе Эшли О.

Напомним, с Майли Сайрус случился неприятный инцидент – на нее напал сумасшедший поклонник. Дело в том, что Майли вместе со своим супругом Лиамом Хемсвортом провели в выходные в Барселоне. Певица приехала туда, чтобы выступить на фестивале Primavera Sound. На своем опыте 26-летняя артистка испытала чрезмерную любовь фанатов, которые иногда творят безумные вещи.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Обнаженная Майли Сайрус представила новый альбом Опубликован трейлер пятого сезона "Черного зеркала" Майли Сайрус сменила имидж и стала похожей на себя 10 лет назад
клип Майли Сайрус Netflix
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
На каких пальцах носить кольца, чтобы привлечь любовь и успех
Как стирать обувь в стиральной машине
Как стирать обувь в стиральной машине
Всю жизнь в образе: актрисы одной роли
Всю жизнь в образе: актрисы одной роли
«Внезапно беременна!» Мария Шукшина показала огромный живот
«Внезапно беременна!» Мария Шукшина показала огромный живот

Популярные статьи

Сегодня, 11:33Афиша

Умерла звезда сериалов "Дикая роза" и "Богатые тоже плачут" Эдит Гонсалес

Сегодня, 11:29Шоу-бизнес

Потап запечатлел Настю Каменских полностью обнаженной: фото 18+

Сегодня, 07:33Техно

На Луне обнаружили таинственную аномалию: фото

Вчера, 20:36Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 13:38Fun

Кто их туда пустил? "Чернобыльские дивы" влипли в скандал из-за обнаженных снимков

Вчера, 09:02Шоу-бизнес

Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж: невероятные фото

Вчера, 08:56Fun

13 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 08:37Техно

Дешевый убийца флагманов от Xiaomi огорчил Европу

Вчера, 08:00Шоу-бизнес

Не королевское это дело: с Кейт Миддлтон произошел курьезный случай

Вчера, 05:32Fun

Что ни в коем случае нельзя делать на Троицу 2019

12 июняТехно

Эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире

12 июняFun

Известная украинская телеведущая оконфузилась в эфире: видео

12 июняШоу-бизнес

Оля Полякова о домогательствах продюсеров: "Я назову конкретные имена"

12 июняТехно

Странному феномену в Антарктиде нашли объяснение спустя полвека

11 июняТехно

Xiaomi официально представила Mi Band 4 по "смешной" цене

11 июняШоу-бизнес

Пластическая операция для известной певицы стала целым испытанием: фото

Новости партнеров

Олег Винник впервые представил публике свою жену
Олег Винник впервые представил публике свою жену
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать
О чем «рассказывает» анализ крови и как его надо сдавать
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Как очистить сковороду: 2 способа, которых вы не знали
Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей
Внучка Михаила Боярского выросла и стала красавицей
Дарья Мельникова вызвала бурные обсуждения снимком своей фигуры
Дарья Мельникова вызвала бурные обсуждения снимком своей фигуры
Невестка Поплавского получила титул
Невестка Поплавского получила титул "Миссис Украина-2019"
День, когда робот впервые убил человека
День, когда робот впервые убил человека
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь