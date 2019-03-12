Медицинский сериал "Швидка" стартует на украинском канале

Премьера сериала состоится на телеканале НЛО TV 18 марта в 20:00

"Швидка" Фото: пресс-служба НЛО TV

На телеканале НЛО TV 18 марта в 20:00 состоится премьера проекта "Швидка". Это сериал с элементами комедии, в центре сюжета которого – парамедики службы экстренной медицинской помощи. Две бригады "скорой" постоянно спасают жизни (не только медицинским путем), соревнуются между собой и даже заводят романы на работе.

"Швидка" Фото: пресс-служба НЛО TV

"Мы продолжаем тему ситкомов о людях сложных профессий. Как и в случае с "Суперкопами", мы решили не уходить в слишком серьезные темы, а всё же сделать "Швидку" комедийной. Я, как и вся наша команда и съемочная группа, считаю, что юмор – это хороший инструмент дать зрителю почувствовать героев такими же простыми людьми, как и они сами, со всеми человеческими слабостями, трудностями и сильными качествами. Здесь вы увидите и сцены, похожие на "спасение" в "Криминальном чтиве", и пародию на "Доктора Хауса", и серьезные случаи, с которыми сталкиваются люди в реальной жизни. Надеемся, зрители получат море удовольствия и новых любимых героев", – директор телеканала НЛО TV Иван Букреев.

"Швидка" Фото: пресс-служба НЛО TV

Что касается актерского состава, то в "Швидкій" играют как знакомые зрителям НЛО TV актеры, так и "новенькие". Андрей Бурым ("СуперКопы", "СышышьШоу") исполнит роль главврача Александра Сергеевича, Геннадий Василенко ("Дефективы") сыграет парамедика Игоря Шульгу, а Ярослав Герус ("СуперКопы") – Тараса.

"Швидка" Фото: пресс-служба НЛО TV

Остальные коллеги по карете скорой помощи – Анастасия Иванюк (Рита), Григорий Бакланов (Тарас), Назар Кошарский (Артём) и Илья Прокопив (Жорик). Помогать парамедикам в их нелёгком деле будут врач приёмного отделения Виталина (Надежда Петренко), диспетчер Яна (Дарья Мельник), патологоанатом Сережа (Александр Дидык) и скелет Костик (скелет Костик).

"Швидка" Фото: пресс-служба НЛО TV

Напоминаем, что 18 марта в 20:00 на телеканале НЛО TV – премьера медицинского комедийного сериала "Швидка".

Также напомним, что в широкий прокат вышла украинская комедия "Встреча одноклассников".

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