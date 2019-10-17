Медом намазано: что привлекает зарубежных артистов снимать клипы в Украине

Все больше звезд выбирают столичные локации для съемок клипов, а известные продюсеры и актеры ищут места для фильмов

Более четырех миллионов туристов посещают Киев ежегодно. И это число стабильно увеличивается, говорят столичные чиновники. Благодаря иностранным гостям, ежегодно бюджет столицы пополняется на 200 миллионов гривен. Больше всего путешественников приезжает из Молдовы, Беларуси и Польши. Кроме того, увеличилось количество туристов из Британии и Китая.

В Киев и в Украину в целом охотно едут не только туристы. Здесь как медом намазано иностранным клипмейкерам и режиссерам. Все больше звезд выбирают столичные локации для съемок своих клипов, а известные продюсеры и актеры ищут места для фильмов. Чем их так привлекают украинские ландшафты – разбирался корреспондент "Сегодня" Алексей Фалин.

Клип известной британской певицы Charli XCX "White Merсedes" всего за неделю собрал почти миллион просмотров. Снимали его в спальном районе Киева – на Троещине. Главная локация – пустырь, окруженный высотками.

Киев превращается в Мекку для знаменитостей мирового уровня. Например, год назад во время съемок клипа Майли Сайрус и Марка Ронсона перекрывали недостроенный Дарницкий мост и устраивали там погоню с полицейскими.

Катя Царик сняла более 300 музыкальных клипов. В ее активе видеоролики для Ани Лорак, Джамалы, Гайтаны, группы "СКАЙ". Журналистам "Сегодня" режиссер раскрыла секрет, что именно влечет иностранцев в Киев.

"Больше всего пользуется популярностью эта вся гранжевая эстетика наших районов, таких как Троещина и так далее. Потому что европейские специалисты видят в этих локациях то, чего мы, например, не видим, потому что у нас эти локации вызывают определенные ассоциации. И мы не считаем их эстетическими", – говорит Катя Царик.

Так, к примеру, британская рок-группа Editors опубликовал на YouTube клип на песню "Франкенштейн". В ролике можно увидеть киевский проспект Победы, а также Национальный цирк.

А в клипе бельгийского рэпера Damso сняли монумент Родине матери.

"Это должен быть или какой-то хип-хоп, или рэп, или что-то альтернативное очень (для съемок в таких локациях – ред.)", – отмечает Царик.

Мэр Киева Виталий Кличко утверждает, Киев становится все более привлекательным для туристов. В этом году ожидают более четырех миллионов гостей из-за рубежа.

"Киев недооценен с точки зрения туристической привлекательности. И я, как киевский городской глава, делаю – кстати, моя первая профессия – экскурсовод – все для того, чтобы в город Киев приезжало как можно больше людей", – говорит Кличко.

Фото: Pexels

В Киеве планируют снимать и полнометражные фильмы для Голливуда. Две недели назад в столицу прибыл Том Круз – искал локации для будущего кино.

"Киев действительно интересен своей локацией: холмы, острова, уникальный ландшафт, природа. Ну и также много других локаций", – отмечает мэр Киева.

Режиссер Катя Царик добавляет, что требовательные зарубежные звезды, кроме красивых пейзажей, ценят также гостеприимство и комфортность съемочного процесса в Украине.

"Украина хорошо себя зарекомендовала как страна, которая может оказывать иностранцам высокого уровня услуги", – подчеркнула клипмейкер.

Напомним, ранее мы писали, что китайский бойбэнд WayV представил новый клип на песню Take Off, снятый в украинской столице.

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