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Мел Гибсон снимет очередную драму о войне

Фильм станет адаптацией романа Джона Вуковица "Ад с небес"

Редакция Сегодня Lifestyle
5 Мая 2018, 15:49
Мел Гибсон. Фото: Getty
Мел Гибсон. Фото: Getty

Известный актер и режиссер Мел Гибсон, который оказался одним из самых небритых актеров, снимет новый фильм "Разрушитель" о событиях Второй мировой войны, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Картина станет адаптацией романа Джона Вуковица "Ад с небес", сюжет которого разворачивается вокруг борьбы членов экипажа американского эсминца "Лэффи" с японскими военными в апреле 1945 года.

Столкнувшись в битве на Окинаве, американский корабль смог выстоять после нападений камикадзе и получил прозвище "Неумирающий корабль" (The Ship That Would Not Die). Над сценарием фильма работает Розалинда Росс.

Напомним, недавно Мел Гибсон сменил имидж и пришел на красную дорожку за руку с молодой подругой. Мероприятие проходило в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Гибсон и его подруга Розалинда Росс позировали на красной дорожке в честь специального показа фильма "По соображениям совести", где Мел выступил в роли режиссера.

Ходили слухи, что Мел Гибсон женился:

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Источник: "Сегодня"

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