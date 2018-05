Мел Гибсон снимет очередную драму о войне

Фильм станет адаптацией романа Джона Вуковица "Ад с небес"

Мел Гибсон. Фото: Getty

Известный актер и режиссер Мел Гибсон, который оказался одним из самых небритых актеров, снимет новый фильм "Разрушитель" о событиях Второй мировой войны, сообщает издание The Hollywood Reporter.

Картина станет адаптацией романа Джона Вуковица "Ад с небес", сюжет которого разворачивается вокруг борьбы членов экипажа американского эсминца "Лэффи" с японскими военными в апреле 1945 года.

Столкнувшись в битве на Окинаве, американский корабль смог выстоять после нападений камикадзе и получил прозвище "Неумирающий корабль" (The Ship That Would Not Die). Над сценарием фильма работает Розалинда Росс.

Напомним, недавно Мел Гибсон сменил имидж и пришел на красную дорожку за руку с молодой подругой. Мероприятие проходило в Беверли-Хиллз, штат Калифорния. Гибсон и его подруга Розалинда Росс позировали на красной дорожке в честь специального показа фильма "По соображениям совести", где Мел выступил в роли режиссера.

