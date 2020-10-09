Мел Гибсон спасается от 12-летнего подростка в трейлере криминальной комедии "Охота на Санту"

Знаменитый актер вернется на рождественские экраны с эпичной ролью

В Сети вышел захватывающий трейлер предстоящей криминальной комедии с Мелом Гибсоном в главной роли "Охота на Санту" (Fatman – "Толстяк"). Это уже третий фильм актера за этот год.

По сюжету, классический Санта уже давно превратился в выпивающего седоволосого старика, чей бизнес пришел в упадок. Чтобы спасти его от окончательного краха, Крису Кринглу (его настоящее имя) приходится сотрудничать с американскими военными. Тем временем не по годам развитый 12-летний подросток, который получил кусок угля в качестве подарка, нанимает высококвалифицированного убийцу, чтобы отомстить Санте.

С Мелом Гибсоном в картине снялись Уолтон Гоггинс ("Tomb Raider: Лара Крофт"), Мэрианн Жан-Баптист ("Грань будущего").

Режиссерами и сценаристами фильма выступили братья Айам и Эшом Нельмс. Премьера запланирована на конец этого года, но точная дата выхода в Украине пока не заявлена.

Ранее стало известно, что в дом Мела Гибсона переедут Меган Маркл и принц Гарри.

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