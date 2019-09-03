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Мел Гибсон сыграет в новой экранизации "Одиссеи"

Пока подробностей фильма не сообщаются

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:35
Мел Гибсон
Мел Гибсон
Фото: Getty Images

Голливудский актер и режиссер Мел Гибсон, который который снимет новую драму о войне, сыграет главную роль в адаптации поэмы Гомера "Одиссея". Об этом сообщает GWW.

Смотрите видео о тайнах жизни Мела Гибсона:

Сообщается, что скрипт напишут южноафриканская сценаристка, лауреат "Эмми" Энн Пикок ("Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф") и Джереми Донер ("Легенда затерянной гробницы", сериал "Убийство"). Других подробностей пока нет.

"Одиссея" – вторая после "Илиады" классическая поэма, приписываемая легендарному древнегреческому сказителю Гомеру.  В ней рассказывается про эпичные приключениях мифического героя Одиссея после окончании Троянской войны.

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Стоит отметить, что поема была экранизирована в 1954 году – с Кирком Дугласом, в 1968-м – итало-франко-германский мини-сериал.

Напомним, недавно в сети опубликовали трейлер фильма "Профессор и безумец", в котором играет Мел Гибсон. В картине показана история создания знаменитого Оксфордского словаря английского языка (OED), работа над которым была анонсирована в 1844-м году, но началась только в 1857-м.

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голливудский актер Мел Гибсон Одиссея
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