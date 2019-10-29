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Мелисса Маккарти и Октавия Спенсер сыграют супергероинь в новом проекте Netflix

Новая комедия обещает впечатляющий сюжет

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:25
"Громовая сила"
"Громовая сила"
Фото: Instagram

Актриса Мелисса Маккарти, которая номинировалась на "Золотую малину", вместе с Октавией Спенсер сыграет супергероиню в новом фильме Netflix "Громовая сила". Название ленты говорит само за себя, ведь главные героини могут похвастаться пышными формами.

Узнайте также подробности, как создаются мультфильмы:

Маккарти и Спенсер сыграют обычных женщин, которые внезапно получают суперспособности и понимают, что могут сделать кое-что полезное. Персонажи "Громового шторма" экипированы в лучших традициях супергеройских нарядов. Высокие ботинки, надежные пояса, укрепленные плечи — достаточно лишь раз толкнуть злодея, и он будет повержен.

"Громовая сила"
"Громовая сила"
Фото: Instagram

Режиссером фильма выступает муж Мелиссы Маккарти – Бен Фэлкоун. Также компанию актрисам составит Пом Клементьефф, знакомая зрителям по роли инопланетянки Мантис в фильме "Стражи Галактики 2".

Съемки фильма проходят в Атланте, а какая-либо дополнительная информация о нем пока не разглашается.

Напомним, Мелисса Маккартни может сыграть в новой перезагрузки культового фильма "Один дома".

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