Мелодрама, которая заставит вас прослезиться: о чем сериал "Судьба обмену не подлежит"

Трогательная история о хитросплетении человеческих судеб

Мини-сериал рассказывает о судьбе двух молодых женщин Натальи и Анны, которые познакомились в родильном доме и о том, как невольное знакомство крепко-накрепко связало их судьбы воедино. Случайная встреча может полностью изменить судьбу и стать настоящим жизненным испытанием.

Сегодня.Lifestyle рассказывают о сюжете и актерском составе трогательной 8-серийной истории. Если вы пропустили этот нашумевший сериал, то все серии "Судьба обмену не подлежит" можно посмотреть онлайн в новом разделе сайта Сегодня.TV.

"Судьба обмену не подлежит" Фото: kino-teatr.ru

Сюжет мини-сериала "Судьба обмену не подлежит"

Молодая женщина по имени Наталья была изнасилована, в результате чего оказалась в роддоме и родила девочку. Но у Натальи нет средств, чтобы растить ребёнка и она хочет оставить его в роддоме. По соседству с ней в одной палате оказывается молодая мама двух сестёр-двойняшек Анна. В отличие от Натальи, у Анны обеспеченная жизнь и любящий муж Борис. Наталье в голову приходит хитроумный план поменять своего ребёнка на ребёнка Анны. Таким образом, Наталья думает, что ей удаётся перехитрить судьбу.

Малышка из обеспеченной семьи оказывается в доме малютки и вскоре ее удочеряет подруга Анны – Лана, которая также воспитывает своего родного сына Артема.

Приёмную дочку Лана называет Лизой и просит Артема никогда не говорить девочке, что она приемная. Дети Анны и Ланы вырастают и поступают в институты. Лиза становится подругой Гали и Али, но прошлое дает о себе знать, преследуя их. Героев ждут водовороты событий и раскрытие секретов их семей.

Кадр из сериала "Судьба обмену не подлежит" Фото: kino-teatr.ru

Основной актёрский состав

В главных ролях снимались: в роли Анны Белопольской актриса Ольга Олексий, известная зрителям по телесериалам: "Я тебя найду", "Соломоново решение", "Доктор счастье". В роли Лизы Тумановой, приёмной дочери Ланы, снималась Татьяна Чердынцева, которая играла в сериалах "Пробуждение любви", "Чужая".

Роль Ланы Тумановой, мамы Артёма и приёмной для Лизы сыграла известная актриса Юлия Такшина.

"Судьба обмену не подлежит" Фото: kino-teatr.ru

Роль мужа Анны, Бориса Белопольского, исполнил Виталий Кудрявцев, известный зрителям по телесериалам "Три сестры", "Таксистка", "Никогда не бывает поздно", "Криминальный журналист".

Дочку Анны и Бориса Белопольских, Галю, сыграла Юлия Амелькина, снимавшаяся в телесериалах "Принцесса Лягушка", "Наступит рассвет", "Кольцо с рубином".

В роли Али Белопольской снималась Клавдия Дрозд, известная зрителям по телесериалам "Замок на песке", "Кто ты?", "Вкус счастья".

Роль Натальи исполнила актриса Тамара Антропова. Также в сериале снимались: Александр Попов Евгений Ефремов, Ярослав Шахторин, Александр Катунин, Николай Бутковский, Дарья Рыбак, Дмитрий Оскин, Екатерина Шоломицкая, Демьян Шиян и другие актёры.

Кадр из сериала "Судьба обмену не подлежит" Фото: kanalukraina.tv

Режиссёр сериала – Алексей Гусев, с режиссёрскими работами которого украинские зрители также уже знакомы: "Замок на песке", "Если ты меня простишь", "Дом который", "Ты моя любимая", "На краю любви", "Когда возвращается прошлое".

В разделе Сегодня.TV вы найдете все топовые украинские сериалы, среди которых – и увлекательные детективы, и трогательные мелодрамы.

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