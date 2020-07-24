Мелодрама, которая заставит вас прослезиться: о чем сериал "Судьба обмену не подлежит"
Трогательная история о хитросплетении человеческих судеб
Мини-сериал рассказывает о судьбе двух молодых женщин Натальи и Анны, которые познакомились в родильном доме и о том, как невольное знакомство крепко-накрепко связало их судьбы воедино. Случайная встреча может полностью изменить судьбу и стать настоящим жизненным испытанием.
Сегодня.Lifestyle рассказывают о сюжете и актерском составе трогательной 8-серийной истории. Если вы пропустили этот нашумевший сериал, то все серии "Судьба обмену не подлежит" можно посмотреть онлайн в новом разделе сайта Сегодня.TV.
Молодая женщина по имени Наталья была изнасилована, в результате чего оказалась в роддоме и родила девочку. Но у Натальи нет средств, чтобы растить ребёнка и она хочет оставить его в роддоме. По соседству с ней в одной палате оказывается молодая мама двух сестёр-двойняшек Анна. В отличие от Натальи, у Анны обеспеченная жизнь и любящий муж Борис. Наталье в голову приходит хитроумный план поменять своего ребёнка на ребёнка Анны. Таким образом, Наталья думает, что ей удаётся перехитрить судьбу.
Малышка из обеспеченной семьи оказывается в доме малютки и вскоре ее удочеряет подруга Анны – Лана, которая также воспитывает своего родного сына Артема.
Приёмную дочку Лана называет Лизой и просит Артема никогда не говорить девочке, что она приемная. Дети Анны и Ланы вырастают и поступают в институты. Лиза становится подругой Гали и Али, но прошлое дает о себе знать, преследуя их. Героев ждут водовороты событий и раскрытие секретов их семей.
В главных ролях снимались: в роли Анны Белопольской актриса Ольга Олексий, известная зрителям по телесериалам: "Я тебя найду", "Соломоново решение", "Доктор счастье". В роли Лизы Тумановой, приёмной дочери Ланы, снималась Татьяна Чердынцева, которая играла в сериалах "Пробуждение любви", "Чужая".
Роль Ланы Тумановой, мамы Артёма и приёмной для Лизы сыграла известная актриса Юлия Такшина.
Роль мужа Анны, Бориса Белопольского, исполнил Виталий Кудрявцев, известный зрителям по телесериалам "Три сестры", "Таксистка", "Никогда не бывает поздно", "Криминальный журналист".
Дочку Анны и Бориса Белопольских, Галю, сыграла Юлия Амелькина, снимавшаяся в телесериалах "Принцесса Лягушка", "Наступит рассвет", "Кольцо с рубином".
В роли Али Белопольской снималась Клавдия Дрозд, известная зрителям по телесериалам "Замок на песке", "Кто ты?", "Вкус счастья".
Роль Натальи исполнила актриса Тамара Антропова. Также в сериале снимались: Александр Попов Евгений Ефремов, Ярослав Шахторин, Александр Катунин, Николай Бутковский, Дарья Рыбак, Дмитрий Оскин, Екатерина Шоломицкая, Демьян Шиян и другие актёры.
Режиссёр сериала – Алексей Гусев, с режиссёрскими работами которого украинские зрители также уже знакомы: "Замок на песке", "Если ты меня простишь", "Дом который", "Ты моя любимая", "На краю любви", "Когда возвращается прошлое".
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