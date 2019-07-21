MELOVIN представил страстный клип на песню "Ти"

В новом ролике снялась Королева Украины Яна Лауринайчуте

MELOVIN представил страстный клип на песню "Ти" Фото: instagram.com/melovin_official

Популярный украинский певец MELOVIN, который планирует спеть в дуэте с MARUV, представил свою новую видеоработу. В субботу, 20 июля, состоялась премьера клипа Меловин на песню "Ти". Новое видео появилось на официальном канале MELOVIN в Youtube и уже набрало более 17 тыс. просмотров.

Смотрите, как проходили съемки клипа MELOVIN – Ти:

В страстном клипе главные роли исполнили сам Меловин и победительница конкурса "Королева Украины 2018" Яна Лауринайчуте. Режисером "Ти" выступил Тарас Голубков, работавший над видео на песню Under The Ladder, с которой Меловин выступал на Евровидении.

Съемки клипа "Ти" проходили в Киеве. О совместной работе с Яной Лауринайчуте Меловин ранее рассказывал в интервью.

"Мы с Яной сработались шикарно – умная, красивая, да еще и талантливая актриса! Для меня это были самые тяжелые съемки – жарко и душно до такой степени, что кружилась голова. В кадре я находился 20 часов, а потому с каждым часом было все сложнее и сложнее. Но как раз поддержка Яны помогала держать себя в руках, за что ей большое спасибо", – поделился певец.

Напомним, что ранее Бейонсе выпустила новый альбом, посвященный фильму "Король Льв".

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