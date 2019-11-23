Мэр Днепра Борис Филатов: "Я и романтизм находимся на разных полюсах"

Борис Филатов рассказал о хобби, путешествиях и собственном понятии женской красоты

Борис Филатов и Иванна Онуфрийчук Фото: пресс-служба НЛО TV

Борис Филатов – журналист, адвокат и бизнесмен, который в первую очередь известен, как нынешний мэр города Днепр. В гостях на шоу "Без краватки" на канале НЛО TV у его ведущей Иванны Онуфрийчук, он рассказал о хобби, путешествиях и собственном понятии женской красоты.

Борис, ты увлекаешься мотоциклами. Сколько их сейчас у тебя?

Сейчас у меня всего один мотоцикл. Раньше было семь. Но не потому, что мне было скучно я их покупал, а потому, что у мотоциклов гораздо большая градация с точки зрения функционала. У меня были разные мотоциклы на все случаи жизни. Но после того, как я пошел на государственную службу, у меня пропало время, а потом и настроение ездить на них. Потому что мотоциклы – это любовь, ими нужно болеть. А я считаю, что техника должна ездить.

Мотоциклы – это любовь, ими нужно болеть

У тебя есть еще одно несвойственное байкеру хобби – это книги. Ты даже недавно открыл библиотеку в Днепре имени Джона Маккейна. Расскажи о ней.

Я рано научился читать, поэтому книги всегда любил. Когда я был в США, то познакомился там с украинской диаспорой города Рочестера. Я познакомился там с одним человеком, который пригласил меня домой. И я увидел, какая у него дома огромная библиотека. Я тогда спросил: "А что будет с библиотекой, когда ты уйдешь?" Он сказал: "Я не знаю". Потому что проблема любой нации, у которой нет земли, что она рано или поздно исчезает. Поэтому мне предложили, чтобы я все эти книги вывез в Украину, где мы открыли библиотеку. Я это сделал за полгода. Это уникальная библиотека, поэтому я приглашаю всех в Днепр, обязательно ее посетите в нашем городе. Это уникальные библиографические издания и раритет, которые стоят больших денег. Хотя их ценность выражается не в материальном – эти книги носители духа и знаний. А еще это книги, которые передают опыт предыдущих поколений.

Борис Филатов и Иванна Онуфрийчук Фото: пресс-служба НЛО TV

Ты пошел в первый класс в африканском Мали, где работали твои родители. Чем они в то время занимались?

Раньше у СССР была такая политика, что во всех странах "победившей демократии" должны были присутствовать наши специалисты. Мой папа там преподавал в университете, а мама – в школе. Меня девать было некуда, и меня отдали в школу в шесть лет. Тогда это послужило для меня определенным толчком в жизни – я был самым маленьким в школе, а потом стал самым маленьким по возрасту в университете (16 лет), потом я защитил кандидатскую диссертацию и стал самым молодым преподавателем в Таможенной академии. Поэтому мне всегда приходилось соответствовать, потому что я всегда находился в коллективе, где были старшие.

Мне всегда приходилось соответствовать, потому что я всегда находился в коллективе, где были старшие

Сколько лет ты прожил в Африке?

Три года.

Твоя жена Марина в одном из интервью сказала, что ты считаешь романтизм бесполезным значением и не даришь сотни роз, как это делают другие мужчины. Но на подарки ты щедрый. Что ты в последнее время дарил своей жене?

В этом отношении она абсолютно права. Я не умею и не люблю создавать праздничные ситуации, и до романтизма очень далек. Я и романтизм находимся на разных полюсах. Но в связи с историей, связанной с госслужбой, я и подарков особенно не дарил. Потому что: подаришь подарок, не внесешь его в декларацию – получишь кучу проблем. Вообще после 2014 года у меня кардинально изменилась жизнь. И я не могу сказать, что я особо счастлив от этого. А вот жена несчастна так точно.

После 2014 года у меня кардинально изменилась жизнь. И я не могу сказать, что я особо счастлив от этого.

В скольких странах ты побывал?

Сейчас сложно посчитать, но 65 – это точно.

Есть три – самые любимые?

Честно скажу – нет. Но у меня сейчас большая грусть по Сирии. Сейчас там идет война, но, когда я был в Сирии – это была бедная страна, но с очень достойными и дружелюбными людьми. У меня была ситуация, когда я стоял на светофоре на мотоцикле, ко мне подъезжали местные мужики на машине и угощали финиками. Таким образом они показывали свое гостеприимство. Если бы не война, я бы туда с удовольствием еще раз вернулся.

Борис Филатов и Иванна Онуфрийчук Фото: пресс-служба НЛО TV

Ты не жалеешь о том, что пошел в политику?

Это вопрос, на который у мены до сих пор нет ответа. Я всегда говорил о том, что я попал в политику в результате стечения обстоятельств. У меня никогда не было цели идти в политику.

Сколько планируешь в ней находиться? Ставишь перед собой какие-то цели?

У меня очень простая логика – я бы хотел закончить начатое. Я бы хотел достроить метро, закончить строительство аэропорта. Закончив эти два крупных проекта, я могу спокойно идти на пенсию. Наверное, я буду баллотироваться на вторую каденцию, но все будет зависеть от того, как будут складываться обстоятельства.

Сколько раз ты можешь отжаться от пола?

Думаю, 20 раз точно.

Рай и ад существуют?

Я думаю, это не физические места. Даже с богословской точки зрения – это состояние души. Ад – это, по сути, место, где ты лишен божьей любви.

Куда ты попадешь после смерти?

Все это пусть решат на божьем суде.

У наших людей очень большие предубеждения по поводу женской красоты

В какой стране (после Украины) живут самые сексуальные женщины?

Скажу так: у наших людей очень большие предубеждения по поводу женской красоты. Причем, не только у мужчин, но и у женщин. На самом деле, очень много красивых женщин в мире. И самая главная женская красота – не физическая. Она в шарме и глазах.

Напомним, ранее мы рассказывали о знаменитостях, которые прошли в Раду.

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