Эдди Мерфи – 58! ТОП-5 лучших ролей голливудского актера

Сегодня.Lifestyle предлагает подборку кинофильмов с участием Мерфи

Эдди Мерфи Фото: Getty Images

Сегодня, 3 апреля свой день рождения отмечает известный актер, режиссер и продюсер Эдди Мерфи, который в прошлом году стал отцом в десятый раз. Мы сделали небольшую подборку фильмов, где Мерфи сыграл главные роли.

"Сорок восемь часов", 1982

После выхода фильма на экраны Мерфи проснулся настоящей звездой. Он сыграл полицейского, который со своим напарником вечно вляпываются в неприятные истории. Фильм настолько ошеломил всех, что был номинирован на "Золотой глобус".

"Поменяться местами", 1983

Второй успешный фильм и успешная роль Эдди Мерфи, где он сыграл с актером Дэном Эйкройдом. Фильм рассказывает о том, как два брата-миллионера богатого бизнесмена на спор меняют местами его и уличного бродягу. Рецензии кинокритиков на комедию были положительными. Ричард Шикель называл Мерфи "силой, с которой нужно считаться".

"Золотой ребенок", 1986

Изначально роль предлагали Мелу Гибсону, но тот отказался и роль досталась Мерфи. Лента рассказывает о похищенном мальчике, которого вызвался спасти социальный работник Чендлер Джерелл. Критики не сильно хорошо оценили фильм, но публике понравилась игра Мерфи. Кстати, в фильме также снимался не менее известный актер – звезда сериала "Игра престолов". Кто же он – посмотрите фильм и узнаете.

"Поездка в Америку", 1988

Фильм имел крупный кассовый успех и получил в целом положительные отзывы кинокритиков, хотя игру Мерфи они оценили неоднозначно. Он сыграл принца Замунды, который полетел в Америку искать свою любовь.

"Чокнутый профессор", 1996

В фильме Мерфи играл в общей сложности семь персонажей, в том числе профессора Шермана Клампа, его альтер-эго Бадди Лава и практически всю семью Клампов. Картина стала символом возвращения успеха к Мерфи, но, к сожалению, ненадолго.

Напомним, фильм "Поездка в Америку" подвергнется ребуту. Теперь стало известно, что режиссерское кресло займет Крэйг Брюэр. Более того, что актер Эдди Мерфи, исполнитель главной роли в оригинальном фильме, снова сыграет африканского принца Акима.

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