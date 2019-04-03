Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Эдди Мерфи – 58! ТОП-5 лучших ролей голливудского актера

Сегодня.Lifestyle предлагает подборку кинофильмов с участием Мерфи

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:01
Эдди Мерфи
Эдди Мерфи
Фото: Getty Images

Сегодня, 3 апреля свой день рождения отмечает известный актер, режиссер и продюсер Эдди Мерфи, который в прошлом году стал отцом в десятый раз. Мы сделали небольшую подборку фильмов, где Мерфи сыграл главные роли.

"Сорок восемь часов", 1982

После выхода фильма на экраны Мерфи проснулся настоящей звездой. Он сыграл полицейского, который со своим напарником вечно вляпываются в неприятные истории. Фильм настолько ошеломил всех, что был номинирован на "Золотой глобус".

"Поменяться местами", 1983

Второй успешный фильм и успешная роль Эдди Мерфи, где он сыграл с актером Дэном Эйкройдом. Фильм рассказывает о том, как два брата-миллионера богатого бизнесмена на спор меняют местами его и уличного бродягу. Рецензии кинокритиков на комедию были положительными. Ричард Шикель называл Мерфи "силой, с которой нужно считаться".

"Золотой ребенок", 1986

Изначально роль предлагали Мелу Гибсону, но тот отказался и роль досталась Мерфи. Лента рассказывает о похищенном мальчике, которого вызвался спасти социальный работник Чендлер Джерелл. Критики не сильно хорошо оценили фильм, но публике понравилась игра Мерфи. Кстати, в фильме также снимался не менее известный актер – звезда сериала "Игра престолов". Кто же он – посмотрите фильм и узнаете.

"Поездка в Америку", 1988

Фильм имел крупный кассовый успех и получил в целом положительные отзывы кинокритиков, хотя игру Мерфи они оценили неоднозначно. Он сыграл принца Замунды, который полетел в Америку искать свою любовь.

"Чокнутый профессор", 1996

В фильме Мерфи играл в общей сложности семь персонажей, в том числе профессора Шермана Клампа, его альтер-эго Бадди Лава и практически всю семью Клампов. Картина стала символом возвращения успеха к Мерфи, но, к сожалению, ненадолго.

Напомним, фильм "Поездка в Америку" подвергнется ребуту. Теперь стало известно, что режиссерское кресло займет Крэйг Брюэр. Более того, что актер Эдди Мерфи, исполнитель главной роли в оригинальном фильме, снова сыграет африканского принца Акима.

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Киану Ривз помог пассажирам самолета в экстремальной ситуации и стал героем дня Джейсон Момоа пережил в небе большой стресс - подробности
актер эдди мерфи что посмотреть вечером
Источник: Сегодня
Реклама

Новости партнеров

Прожив 10 лет за границей, Дорошина вернулась другим человеком
Прожив 10 лет за границей, Дорошина вернулась другим человеком
Сын Вадима Андреева:
Сын Вадима Андреева: "Жену будут судить"
Мария Порошина оставила маленького сына и уехала
Мария Порошина оставила маленького сына и уехала
Видео: 10 самых красивых актерских пар СССР
Видео: 10 самых красивых актерских пар СССР

Популярные статьи

Сегодня, 13:41Fun

3 апреля: какой сегодня праздник и что нельзя делать

Сегодня, 11:40Техно

Google навсегда закрыла социальную сеть Google+

Сегодня, 07:02Fun

Невнимательность принесла мужчине тысячи долларов

Вчера, 17:04Шоу-бизнес

Меган Маркл получила жесткий запрет от принца Чарльза

Вчера, 14:36Афиша

Умер актер из сериалов "Улицы разбитых фонарей" и "Бандитский Петербург"

Вчера, 13:22Fun

Пасха 2019 в Украине: когда отмечаем главный церковный праздник

Вчера, 12:17Fun

Журналистка спряталась от оператора в прямом эфире: забавное видео

Вчера, 12:04Шоу-бизнес

Ольга Фреймут показала младшую дочь Евдокию

Вчера, 10:10Wellness

Магнитные бури в апреле 2019 отменяются: приятный прогноз на месяц

Вчера, 10:08Шоу-бизнес

Официально: хореограф Илона Гвоздева объявила о завершении карьеры

Вчера, 08:00Food

Пасха 2019: ТОП-5 рецептов мясных блюд к празднику

Вчера, 05:08Психология

Гороскоп на сегодня: Скорпионам стоит потрудиться, а Овнам – провести время с друзьями

1 апреляFun

Поздравления с 1 апреля в стихах: прикольные открытки и картинки

1 апреляFun

55-летняя женщина родила ребенка для дочери

1 апреляFun

Акулы потопили лодку с рыбаками: невероятное видео

1 апреляFun

Странный танец невесты попал на видео и рассмешил сеть

Новости партнеров

«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
«Не менял мебель годами»: Ефим Шифрин показал, как живет
Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать
Дочь Алсу на прослушиваниях «Голоса» затмила знаменитую мать
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Звезда фильма «Селфи» стал многодетным отцом
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Анна Хилькевич опубликовала фото «в купальнике и без»
Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова
Трагедии в жизни звезды фильма «Трактористы» Николая Крючкова
Михаил Трухин об алкоголизме
Михаил Трухин об алкоголизме
5 поступков, за которые мужчину надо гнать, даже если любите его
5 поступков, за которые мужчину надо гнать, даже если любите его
Обзор ноутбука Acer Helios 500 (Ryzen 7 + Vega 56)
Обзор ноутбука Acer Helios 500 (Ryzen 7 + Vega 56)