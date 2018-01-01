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Мерил Стрип и Гэри Олдман сыграют в триллере Содерберга о Панамских документах

В режиссерском кресле – Стивен Содерберг, который не так давно выпустил сериал "Мозаика"

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:24
Мерил Стрип. Кадр из фильма &quot;Секретное досье&quot;
Мерил Стрип. Кадр из фильма "Секретное досье"

Известный режиссер Стивен Содерберг ("Эрин Брокович", "Супер Майк"), который недавно снял сериал "Мозаика", снимет новый политический триллер "Прачечная" (The Laundromat), сообщает THR. В фильме снимутся Гэри Олдман, Мерил Стрип и Антонио Бандерас.

В основе постановки – книга Джейка Бернштейна "Мир секретности" (Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite). В центре сюжета – известная утечка важнейших документов под названием "Панамское досье" (они же "Панамские документы", панамагейт), которыми обладала крупная юридическая контора Mossack Fonseca. В них содержались сведения о теневых оффшорных счетах огромного числа политиков, чиновников и глав государств, скрывавшихся от налогов.

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Общий размер этих файлов в электронном виде составил больше, чем 2,5 терабайта, а расследование охватило период с 1977 года по 2015 годы. В 2016 документы стали доступны широкой общественности.

Сценарий к новому проекту автора "Мозаики", "Не в себе", "Удачи Логана" и т.д. напишет закадычный друг режиссера, автор "Побочного эффекта", "Заражения", "Информатора" и "Ультиматума Борна" Скотт З. Бернс. стоит отметить, что проектом крайне интересуется Netflix, дата выхода пока не объявлена.

Напомним,в се больше звезд участвуют в новых проектах платформы Netflix. Стало известно о том, что Йена Сомерхолдера, известного по сериалу "Дневники вампира", пригласили для исполнения главной роли в 10-серийном проекте "Вампирские войны" (V-Wars).

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Источник: "Сегодня"

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