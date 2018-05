Мерил Стрип и Гэри Олдман сыграют в триллере Содерберга о Панамских документах

В режиссерском кресле – Стивен Содерберг, который не так давно выпустил сериал "Мозаика"

Мерил Стрип. Кадр из фильма "Секретное досье"

Известный режиссер Стивен Содерберг ("Эрин Брокович", "Супер Майк"), который недавно снял сериал "Мозаика", снимет новый политический триллер "Прачечная" (The Laundromat), сообщает THR. В фильме снимутся Гэри Олдман, Мерил Стрип и Антонио Бандерас.

В основе постановки – книга Джейка Бернштейна "Мир секретности" (Secrecy World: Inside the Panama Papers Investigation of Illicit Money Networks and the Global Elite). В центре сюжета – известная утечка важнейших документов под названием "Панамское досье" (они же "Панамские документы", панамагейт), которыми обладала крупная юридическая контора Mossack Fonseca. В них содержались сведения о теневых оффшорных счетах огромного числа политиков, чиновников и глав государств, скрывавшихся от налогов.

Общий размер этих файлов в электронном виде составил больше, чем 2,5 терабайта, а расследование охватило период с 1977 года по 2015 годы. В 2016 документы стали доступны широкой общественности.

Сценарий к новому проекту автора "Мозаики", "Не в себе", "Удачи Логана" и т.д. напишет закадычный друг режиссера, автор "Побочного эффекта", "Заражения", "Информатора" и "Ультиматума Борна" Скотт З. Бернс. стоит отметить, что проектом крайне интересуется Netflix, дата выхода пока не объявлена.

Напомним,в се больше звезд участвуют в новых проектах платформы Netflix. Стало известно о том, что Йена Сомерхолдера, известного по сериалу "Дневники вампира", пригласили для исполнения главной роли в 10-серийном проекте "Вампирские войны" (V-Wars).