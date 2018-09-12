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Метеорит, дети и злодеи: появился крутой трейлер украинской комедии "11 детей из Моршина"

В главных ролях: Александр Скичко, Сергей Бабкин, Елена Лавренюк

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:54
Постер к фильму &quot;11 детей из Моршина&quot;
Постер к фильму "11 детей из Моршина"

Украинское кино вышло на новый уровень и новые крутые фильмы становятся успешными и известными. Например, Голливуд взялся помогать нам снимать фильм "Захар Беркут". А теперь в сети появился тизер украинской комедии "11 детей из Моршина".

Продюсером ленты выступил Сергей Лавренюк, а врежиссерском кресле Аркадий Непиталюк.

По сюжету, древняя легенда гласит, что город Моршин был основан на месте падения метеорита, который богат на редкий металл – осмий. В желании заработать легкие деньги, Снежана решает обмануть всех и завладеть ценным объектом. Все бы ничего, если бы на ее пути не появились 11 детей из Моршина. Сплотившись ради единой цели, они начинают борьбу с несправедливостью. 

Звездный актерский состав просто заставляет ахнуть: Ада Роговцева, Владимир Горянский, Гарик Корогодский, Александр Скичко, Елена Лавренюк, Ольга Фреймут, Анатолий Анатолич, Сергей Бабкин, Снежана Бабкина, Ксения Жданова и многие другие.

Комедия выйдет в прокат 3 января 2019 года. 

Напомним, недавно в сети появился трейлер украинской ретрокомедии "Шляхетні волоцюги" ("Благородные бродяги"). А в новом юмористическом тизере главные герои пытаются разобраться в тонкостях украинской грамматики.

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Источник: "Сегодня"
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