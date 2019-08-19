Мэттью Перри – 50! самые яркие цитаты Чендлера из сериала "Друзья"

Актер запомнился нам яркой ролью Чендлера Бинга

Мэттью Перри Фото: Getty Images

19 августа голливудский актер Мэттью Перри празднует свое 50-летие! Хоть в его жизни сейчас не самый лучший период и он частенько приводит в ужас поклонников своим внешним видом, все же мы запомнили его, как веселого и шутливого Чендлера из сериала "Друзья".

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Именно ролью Ченлера Бинга Перри запомнился зрителям. Впрочем, он сыграл и во многих полнометражных картинках: "Поспешишь — людей насмешишь", "Почти герои", "Мошенники", "История Рона Кларка", Папе снова 17 и другие. Предлагаем вспомнить самые яркие цитаты Чендлера из сериала "Друзья".

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Странная вещь: Дональд Дак не надевал штанов, но, выходя из душа, обвязывался полотенцем... Спрашивается, почему?

Кадр из сериала "Друзья" Фото: YouTube

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Чендоер: Что у нас тут? Журналы, пончики... Презервативы?

Джо: Мы же не знаем, сколько просидим здесь в этот раз! Возможно, нам предстоит заново населить Землю...

Чендлер: И презервативы нам в этом помогут?

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Джо: "Знаешь, что я делаю, когда мне нужно сделать снимок для резюме?"

Чендлер: "Занимаешь у меня деньги?"

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Это сайт, где мы познакомились — музей Гуггенхайма. Ей нравится живопись, а мне смешные фамилии.

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Впервые в жизни у меня нормальные отношения с женщиной. Не могу же я их испортить, сказав правду?

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Никто не знает, что больнее — родить ребенка или получить удар между ног… Потому что ни один человек на свете не испытал и того, и другого.

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Моника: "Ну почему у тебя родня из Шотландии?!"

Чендлер: "А почему у тебя родня — Росс?!"

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Помню, была у меня одна недотрога… так и не дотронулся.

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Вся моя жизнь — это одна большая лесбийская свадьба.

Напомним, недавно стриминговый сервис Netflix сделал подарок для поклонников культового сериала, поделившись с ними архивными фотографиями со съемок проекта "Друзья".

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