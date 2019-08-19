Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мэттью Перри – 50! самые яркие цитаты Чендлера из сериала "Друзья"

Актер запомнился нам яркой ролью Чендлера Бинга

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05
Мэттью Перри
Мэттью Перри
Фото: Getty Images

19 августа голливудский актер Мэттью Перри празднует свое 50-летие! Хоть в его жизни сейчас не самый лучший период и он частенько приводит в ужас поклонников своим внешним видом, все же мы запомнили его, как веселого и шутливого Чендлера из сериала "Друзья". 

Смотрите видео о истории дружбы других актрис из сериала "Друзья" Дженнифер Энистон и Кортни Кокс:

Именно ролью Ченлера Бинга Перри запомнился зрителям. Впрочем, он сыграл и во многих полнометражных картинках: "Поспешишь — людей насмешишь", "Почти герои", "Мошенники", "История Рона Кларка", Папе снова 17 и другие. Предлагаем вспомнить самые яркие цитаты Чендлера из сериала "Друзья".

***

Странная вещь: Дональд Дак не надевал штанов, но, выходя из душа, обвязывался полотенцем... Спрашивается, почему?

Кадр из сериала "Друзья"
Кадр из сериала "Друзья"
Фото: YouTube

***

Чендоер: Что у нас тут? Журналы, пончики... Презервативы?
Джо: Мы же не знаем, сколько просидим здесь в этот раз! Возможно, нам предстоит заново населить Землю...
Чендлер: И презервативы нам в этом помогут?

***

Джо: "Знаешь, что я делаю, когда мне нужно сделать снимок для резюме?"
Чендлер: "Занимаешь у меня деньги?"

***

Это сайт, где мы познакомились — музей Гуггенхайма. Ей нравится живопись, а мне смешные фамилии.

***

Впервые в жизни у меня нормальные отношения с женщиной. Не могу же я их испортить, сказав правду?

***

Никто не знает, что больнее — родить ребенка или получить удар между ног… Потому что ни один человек на свете не испытал и того, и другого.

***

Моника: "Ну почему у тебя родня из Шотландии?!"
Чендлер: "А почему у тебя родня — Росс?!"

Читайте также:
Дженнифер Энистон пытается спасти Мэттью Перри: что произошло

***

Помню, была у меня одна недотрога… так и не дотронулся.

***

Вся моя жизнь — это одна большая лесбийская свадьба.

Напомним, недавно стриминговый сервис Netflix сделал подарок для поклонников культового сериала, поделившись с ними архивными фотографиями со съемок проекта "Друзья".

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
"Мне нужно кого-то любить": ТОП цитат легендарного Элвиса Пресли Мэтту Леблану - 52: интересные факты об актере и лучшие цитаты Джоуи из "Друзей" Официально: культовый сериал «Друзья» удалят из Netflix
друзья цитаты Мэттью Перри Чендлер Бинг
Реклама

Новости партнеров

Ученые наконец установили, зачем зебре полоски
Ученые наконец установили, зачем зебре полоски
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
​Как выглядели собаки 5 000 лет назад: фото
Известный российский певец умер в возрасте 44 лет
Известный российский певец умер в возрасте 44 лет
Водная диета: худей быстро и дешево
Водная диета: худей быстро и дешево

Популярные статьи

Сегодня, 06:33Events

Преображение Господне 2019: что можно и что нельзя делать в этот день

Сегодня, 06:31Fun

19 августа: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 17:11Шоу-бизнес

Евгений Кошевой показал нежное фото своей жены

Вчера, 11:01Психология

Гороскоп на неделю 18-24 августа для всех знаков зодиака

Вчера, 09:05Техно

Презентация iPhone 11: озвучена дата начала мероприятия

Вчера, 09:00Food

Что приготовить на Яблочный Спас: ТОП-5 рецептов выпечки

17 августаШоу-бизнес

Лилия Подкопаева показала редкое фото с мужем

17 августаТехно

Grand Theft Auto 6: озвучена дата релиза

17 августаFun

17 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

16 августаШоу-бизнес

Сын Меган Маркл и принца Гарри: на кого похож Арчи

16 августаFun

16 августа: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

16 августаШоу-бизнес

Умерла принцесса Кристина: реакция королевской семьи

16 августаFun

Реакция собаки на новорожденную девочку умилила сеть: видео

16 августаТехно

Samsung создала смартфон с 108-мегапиксельной фотокамерой

16 августаTravel

Застелить белье и разбудить: какие права есть у пассажиров поезда

16 августаТехно

В Арктике зафиксировали 34-градусную жару: климатологи ошеломлены

Новости партнеров

Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня
Как эффективно избавиться от запаха чеснока изо рта в течение дня
Как приготовить драники просто и вкусно
Как приготовить драники просто и вкусно
Моченые помидоры в кастрюле на зиму
Моченые помидоры в кастрюле на зиму
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Как избавиться от мозолей и натоптышей народными способами
Бег и курение: можно ли совмещать?
Бег и курение: можно ли совмещать?
Как сохранить стойкость макияжа в любую погоду
Как сохранить стойкость макияжа в любую погоду
Памуккале: жемчужина Турции
Памуккале: жемчужина Турции
Користь і шкода сонячних променів
Користь і шкода сонячних променів