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Мэттью Перри рассекретил, когда стартуют съемки спецвыпуска "Друзей". Это уже очень скоро

Сегодня, 12:43

Следующий год обещает быть более приятным

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри анонсировал возможную дату старта съемок спецэпизода, который откладывали из-за коронавируса. Специальный выпуск HBO Max планировали выпустить еще в мае этого года. И теперь, Мэттью Перри порадовал фанатов сериала, заявив в Twitter, что уже в марте 2021 года начнутся съемки.

"Воссоединение "Друзей" перенесено на начало марта. Похоже, что нас ждет насыщенный год. И мне это так нравится", – написал Мэттью.

Похоже, что и сам спецвыпуск осталось ждать на экранах не так долго.

Напомним, что телеканал HBO Max запустил свою стриминг-платформу в мае этого года. За несколько месяцев до этого, в феврале, стало известно, что на ней выйдет спецэпизод "Друзей", в котором любимые персонажи зрителей воссоединятся вновь. Эпизод будет длиться 60 минут.

Кадр из сериала "Друзья"
Кадр из сериала "Друзья"
Фото: themoviedb.org

Первая серия сериала "Друзья" вышла в 1994 году. Не верится, что всего через несколько лет "Друзья" отпразднуют 30-летний юбилей.

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