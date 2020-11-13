Мэттью Перри рассекретил, когда стартуют съемки спецвыпуска "Друзей". Это уже очень скоро

Следующий год обещает быть более приятным

Звезда сериала "Друзья" Мэттью Перри анонсировал возможную дату старта съемок спецэпизода, который откладывали из-за коронавируса. Специальный выпуск HBO Max планировали выпустить еще в мае этого года. И теперь, Мэттью Перри порадовал фанатов сериала, заявив в Twitter, что уже в марте 2021 года начнутся съемки.

"Воссоединение "Друзей" перенесено на начало марта. Похоже, что нас ждет насыщенный год. И мне это так нравится", – написал Мэттью.

Похоже, что и сам спецвыпуск осталось ждать на экранах не так долго.

Напомним, что телеканал HBO Max запустил свою стриминг-платформу в мае этого года. За несколько месяцев до этого, в феврале, стало известно, что на ней выйдет спецэпизод "Друзей", в котором любимые персонажи зрителей воссоединятся вновь. Эпизод будет длиться 60 минут.

Кадр из сериала "Друзья" Фото: themoviedb.org

Первая серия сериала "Друзья" вышла в 1994 году. Не верится, что всего через несколько лет "Друзья" отпразднуют 30-летний юбилей.

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