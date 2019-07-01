Мэйси Уильямс сыграет в новом комедийном сериале

Актриса призналась, что с нетерпением ждет съемок

Мэйси Уильямс / Фото: instagram.com/maisie_williams

Британская актриса Мэйси Уильямс, которая недавно распрощалась с ролью Арьи в сериале "Игра престолов", подписалась на новый комедийный сериал под названием "Две недели жизни" ("Two Weeks to Live"). Об этом сообщает Deadline.

Кстати, "Игра престолов" получит приквел:

Сообщается, что сериал "Две недели жизни" будет состоять из шести эпизодов. Мэйси Уильямс сыграет "юную неудачницу", которая живет одинокой жизнью в сельской местности. Но однажды ей приходится пуститься в бега с огромной сумкой украденных денег, уворачиваясь и от гангстеров, и от полиции.

"С нетерпением жду начала чего-то нового, я думаю, что "Две недели жизни" имеет действительно большой потенциал, и я хочу сделать что-то невероятное с этой замечательной командой!" – прокомментировала свою новую роль Мэйси.

Директор комедийного контента на канале Sky Джон Монтаг отметил, что это будет "смелый, британский и очень, очень оригинальный" сериал.

Новый сериал выйдет в эфир в следующем году.

Напомним, ранее Мэйси Уильямс после выхода 2 эпизода 8 сезона "Игры престолов" призналась, насколько тяжело ей далась постельная сцена.

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