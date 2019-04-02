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Международный день детской книги: лучшие экранизации детских историй

Сегодня.Lifestyle предлагает подборку киноадаптаций детских книг

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:11
"Алиса в стране чудес"
"Алиса в стране чудес"
Фото: YouTube

Сегодня, 2 апреля празднуется Международный день детской книги. Этот праздник отмечают в день рождения Х. К. Андерсена и учрежден в 1967 году некоммерческой организацией Международный совет по детской и юношеской литературе. Не секрет, что сейчас очень много киноадаптаций самых популярных детских книг. Сегодня.Lifestyle предлагает подборку фильмов, снятых по детским книгам. И детям, и родителям будет интересно пересмотреть эти киноленты.

"Алиса в стране чудес", 2010 

Фильм по одноименной книге Льюиса Кэрролла режиссера Тима Бертона. Эта сказка стала более мрачной, но не потеряла своего волшебства. На выходе мы получаем красивый фильм, полный отменного юмора и приправленный качественным саундтреком. Поэтому, рекомендуем для просмотра всей семьей.

Все фильмы из серии про юного Гарри Поттера, 2001-2011

Наверное, это самая популярная экранизация детских книг Дж.К. Роулинг. В далеком 2001 году произошел настоящий бум – дети и родители просто разбирали книги и записи первого фильма – "Гарри Поттер и философский камень". Рекомендуем посвятить вечер просмотру этих фильмов.

"Рождественская история", 2009

Экранизация  Роберта Земекиса "Рождественской истории в прозе" Чарльза Диккенса. Главную роль в викторианской поучительной истории о старом и черством скупердяе Эбенезере Скрудже сыграл Джим Керри. И весьма удачно. Фильм стал любимой детской киноисторией.

"Чарли и шоколадная фабрика", 2005 

Экранизация книги Роальда Даля о юном бедном мальчике Чарли, получившем счастливый билет на фабрику великого кондитера Вилли Вонка. В эту картину уместилось все: блеск и нищета, любовь и ненависть, скромность и самовлюбленность. Классический жанр новогодней истории превращается в красивую историю о человечности. Фильм интересен и взрослым, и детям. Конечно же, тут играет несравненный Джонни Депп.

"Хроники Нарнии: Лев, колдунья и волшебный шкаф", 2005

Хроники Нарнии – это цикл из семи фэнтезийных книг, написанных Клайвом Стэйплзом Льюисом, другом Толкина. В них рассказывается о приключениях детей в волшебной стране Нарнии, где животные разговаривают, магия является нормой жизни, а добро неустанно борется со злом. Есть и продолжения первого фильма.

Напомним, ранее Сегодня.Lifestyle составил список лучших детских фильмов.

Отметим, что команда фильма "Полина и тайна киностудии" представила первый официальный трейлер к киноленте. 

Смотрите видео о том, как премьеру фильма "Дамбо" посетили знаменитости:

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Источник: Сегодня
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