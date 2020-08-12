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Международный день молодежи: 5 чудесных фильмов, которые вызовут ностальгию по молодости

Подборка кинолент, которые будут интересны и взрослым

12 августа во всем мире отмечают Международный день молодёжи, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году.

Стоит отметить, что к "молодежи" относятся все, кому от 18 до 35 лет, но также и те, кто всегда молод в душе. Что побуждает нас снова и снова возвращаться к фильмам о жизни молодых людей? Такие киноленты – своего рода ностальгия, ведь в этом возрасте эмоции и чувства от пережитого настолько яркие, что оставляют впечатление на всю жизнь. Во время просмотра взрослые смогут не только вспомнить свои юные годы и приключения, но и лучше понять своих подрастающих детей.

К Международному дню молодежи Сегодня.Lifestyle делятся подборкой замечательных кинолент, которые вы можете посмотреть в онлайн кинотеатре на OLL.TV.

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Грязные танцы

"Грязные танцы" Фото: themoviedb.org

Великолепный Патрик Суэйзи в оскароносном фильме – культовой мелодраме о любви молодых людей из разных сословий.

Середина шестидесятых, когда сексуальная свобода и вседозволенность были вне табу. Семья Хаусманов приезжает отдохнуть в элитный пансионат. Их 17-летняя дочь Фрэнсис мечтает стать экономистом и сделать успешную карьеру. В этом райском уголке совершенно расслабленная от груза мегаполиса Фрэнсис по прозвищу Бэби знакомится с Джонни.

Он – профессиональный танцор, обаятельный и привлекательный мужчина. Обстоятельства сложились так, что Бэби придется выступать в качестве партнерши вместе с Джонни. Они начинают репетировать и между Джонни и Бэби возникает любовь.

Три метра над уровнем неба

"Три метра над уровнем неба" Фото: themoviedb.org

Они не должны были встретиться, но судьба решила иначе, ведь в жизни так бывает, что противоположности притягиваются. Он живет в мире адреналиновых байкерских страстей, драк, легкодоступных девушек и литров алкоголя, ему грозит тюремное заключение за жестокое избиение человека. Она – чиста и невинна, из благополучной семьи.

Они познакомились в дорожной пробке и первое знакомство нельзя назвать приятным. Но волею судьбы они встретились еще раз, а со временем, несмотря на попытки оградить дочь от недостойного юноши, между Аче и Баби разгорелась настоящая любовь.

Беги

"Беги" Фото: themoviedb.org

Великолепно владеющий навыками паркура 17-ти летний Дэниэл блестяще применяет их, участвуя в ограблениях под руководством своего отца. Они переезжают из города в город, а полиции никак не удается их обнаружить. Долго убегать от полиции не получится и отец подростка решает завязать с кражами.

Они переезжают в Нью-Йорк, где начинают жизнь с чистого листа. У Дэниэла появляются новые друзья, которые тоже увлекаются паркуром. Вскоре он знакомится с очаровательной Эмили и между ребятами возникает симпатия. Но тайное прошлое дает о себе знать. Жизнь Дэниэла и его новых друзей окажется в опасности.

Элитное общество

"Элитное общество" Фото: themoviedb.org

Компания из пяти подростков – парень и четыре девушки познакомились на ночных мажорных тусовках. Скучная и обеспеченная жизнь толкнула их на авантюрное ограбление, за которым прокатилась волна "посещений" домов звезд Голливуда. Начали "визит" с дома Перис Хилтон. Окрыленные успехом дела и улизнув от полиции, ребята продолжили в домах Меган Фокс, Линдси Лохан, Орландо Блума, Одрин Петрид, наворовав более трех миллионов долларов…

"Катись!" Фото: themoviedb.org

Как это часто бывает, родители, желая самого лучшего своему ребенку, переступают за грань возможного.

Старшеклассница Блисс Кэвендер вместе с ее подругой Пэш подрабатывают в местной кафешке и мечтают стать независимыми и вырваться из унылого городка. Мама Блисс работает обычным почтальоном и, полагая, что победа в конкурсе красоты сделает ее дочку счастливой, вечно таскает Блисс по разным конкурсам. Папа Блисс – любитель уйти в себя и провести время в своем фургоне за бокалом пива под телевизор.

Однажды в магазине молодежной одежды Блисс знакомится с тремя эффектными, яркими роллершами, которые привезли в магазин флаеры на роллердром. Блисс и Пэш на следующий же день отправляются туда и это круто изменит жизнь Блисс.

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Все подробности в спецтеме Кино дома

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