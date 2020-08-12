Международный день молодежи: 5 чудесных фильмов, которые вызовут ностальгию по молодости
Подборка кинолент, которые будут интересны и взрослым
12 августа во всем мире отмечают Международный день молодёжи, провозглашенный Генеральной Ассамблеей ООН в 1999 году.
Стоит отметить, что к "молодежи" относятся все, кому от 18 до 35 лет, но также и те, кто всегда молод в душе. Что побуждает нас снова и снова возвращаться к фильмам о жизни молодых людей? Такие киноленты – своего рода ностальгия, ведь в этом возрасте эмоции и чувства от пережитого настолько яркие, что оставляют впечатление на всю жизнь. Во время просмотра взрослые смогут не только вспомнить свои юные годы и приключения, но и лучше понять своих подрастающих детей.
К Международному дню молодежи Сегодня.Lifestyle делятся подборкой замечательных кинолент, которые вы можете посмотреть в онлайн кинотеатре на OLL.TV.
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Великолепный Патрик Суэйзи в оскароносном фильме – культовой мелодраме о любви молодых людей из разных сословий.
Середина шестидесятых, когда сексуальная свобода и вседозволенность были вне табу. Семья Хаусманов приезжает отдохнуть в элитный пансионат. Их 17-летняя дочь Фрэнсис мечтает стать экономистом и сделать успешную карьеру. В этом райском уголке совершенно расслабленная от груза мегаполиса Фрэнсис по прозвищу Бэби знакомится с Джонни.
Он – профессиональный танцор, обаятельный и привлекательный мужчина. Обстоятельства сложились так, что Бэби придется выступать в качестве партнерши вместе с Джонни. Они начинают репетировать и между Джонни и Бэби возникает любовь.
Они не должны были встретиться, но судьба решила иначе, ведь в жизни так бывает, что противоположности притягиваются. Он живет в мире адреналиновых байкерских страстей, драк, легкодоступных девушек и литров алкоголя, ему грозит тюремное заключение за жестокое избиение человека. Она – чиста и невинна, из благополучной семьи.
Они познакомились в дорожной пробке и первое знакомство нельзя назвать приятным. Но волею судьбы они встретились еще раз, а со временем, несмотря на попытки оградить дочь от недостойного юноши, между Аче и Баби разгорелась настоящая любовь.
Великолепно владеющий навыками паркура 17-ти летний Дэниэл блестяще применяет их, участвуя в ограблениях под руководством своего отца. Они переезжают из города в город, а полиции никак не удается их обнаружить. Долго убегать от полиции не получится и отец подростка решает завязать с кражами.
Они переезжают в Нью-Йорк, где начинают жизнь с чистого листа. У Дэниэла появляются новые друзья, которые тоже увлекаются паркуром. Вскоре он знакомится с очаровательной Эмили и между ребятами возникает симпатия. Но тайное прошлое дает о себе знать. Жизнь Дэниэла и его новых друзей окажется в опасности.
Компания из пяти подростков – парень и четыре девушки познакомились на ночных мажорных тусовках. Скучная и обеспеченная жизнь толкнула их на авантюрное ограбление, за которым прокатилась волна "посещений" домов звезд Голливуда. Начали "визит" с дома Перис Хилтон. Окрыленные успехом дела и улизнув от полиции, ребята продолжили в домах Меган Фокс, Линдси Лохан, Орландо Блума, Одрин Петрид, наворовав более трех миллионов долларов…
Как это часто бывает, родители, желая самого лучшего своему ребенку, переступают за грань возможного.
Старшеклассница Блисс Кэвендер вместе с ее подругой Пэш подрабатывают в местной кафешке и мечтают стать независимыми и вырваться из унылого городка. Мама Блисс работает обычным почтальоном и, полагая, что победа в конкурсе красоты сделает ее дочку счастливой, вечно таскает Блисс по разным конкурсам. Папа Блисс – любитель уйти в себя и провести время в своем фургоне за бокалом пива под телевизор.
Однажды в магазине молодежной одежды Блисс знакомится с тремя эффектными, яркими роллершами, которые привезли в магазин флаеры на роллердром. Блисс и Пэш на следующий же день отправляются туда и это круто изменит жизнь Блисс.
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