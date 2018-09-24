Межгалактическая война и юная машина: появился крутой трейлер фильма "Бамблби"

Бравда, в спин-оффе он будет классическим Volkswagen-жуком

Кадр из фильма "Бамблби"

В сети появился трейлер фильма "Бамблби" об одном из самых популярных героев Трансформеров, а ранее мы узнали, какой же машиной стал Бамблби. Ролик появился на YouTube-канале киностудии Paramount Pictures, занимающейся производством картины.

По сюжету, главный герой Бамблби скрывается на автомобильной свалке. Однако его обнаруживают, и робот вынужден принять участие в межгалактической войне. Альтернативной формой робота, как мы уже писали, будет классический Volkswagen-жук. Он совсем юнец и попадает к девушке, за которую, судя по всему, станет горой.

В главных ролях в фильме снимаются Хейли Стайнфелд, Джон Сина, Джон Ортис и Кеннет Чои. Озвучили трансформеров актеры Анджела Бассет и Джастин Теру.

Выход ленты на широкий экран состоится 20 декабря текущего года.

Напомним, недавно стало известно, что после спин-оффа "Бамблби" продюсеры франшизы планируют выпустить ленту, посвященную и Оптимусу Прайму.