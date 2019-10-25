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Михаил Кукуюк, Джерри Хейл и другие на премьере мультфильма "Семейка Аддамс": фоторепортаж

"Семейка Аддамс" уже в прокате во всех украинских кинотеатрах

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:56
Премьера мультфильма "Семейка Аддамс"
Премьера мультфильма "Семейка Аддамс"
Фото: пресс-служба

23 октября в кинотеатре "Оскар" состоялась долгожданная премьера анимационной комедии "Семейка Аддамс". Первыми экранизацию культовой истории посмотрели звезды дубляжа – Людмила Барбир, Михаил Кукуюк, Сергей Никитюк, Ира Кудашова и Джерри Хейл. Готическую локацию украинской премьеры посетили украинские селебрити с семьями и топовые блогеры.

Джерри Хейл
Фото: пресс-служба
Михаил Кукуюк (слева)
Фото: пресс-служба
Дядя Жора с семьей
Фото: пресс-служба
Катя Осадчая и Людмила Барбир
Фото: пресс-служба
Юрий Горбунов
Фото: пресс-служба
Актеры сериала "Школа"
Фото: пресс-служба
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"Семейка Аддамс" уже в прокате во всех украинских кинотеатрах. А как проходила озвучка анимационной комедии, узнайте совсем скоро в рубрике "Сегодня со звездой". Мы покажем эксклюзивное видео с бэкстейджа.

Небольшой обзор готического мультфильма "Семейка Адамс", можно прочитать здесь.

Напомним, что на этой неделе в украинских кинотеатрах можно посмотреть такие премьеры: долгожданное продолжение фильма "Zомбилэнд" с Вуди Харрельсоном и Эммой Стоун, а также экранизацию одноименного романа "Зеровилль" американского писателя Стива Эриксона, которую снял известный голливудский актер Джеймс Франко.

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