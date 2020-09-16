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С днем рождения, Микки Рурк: как секс-символ Голливуда обрел всемирную славу

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Сегодня знаменитому актеру Микки Рурку исполняется 68 лет

Сегодня, 16 сентября, свой 68-й день рождения отмечает знаменитый американский актер и сценарист, профессиональный боксер, лауреат премий "Золотой глобус" и BAFTA (2009), номинант на премию "Оскар" (2009).

Настоящее имя Микки Рурка – Филипп Андре Рурк-младший. В его жилах течет ирландско-французская кровь. Отец актера занимался культуризмом и был поклонником бейсболиста Микки Мэнтла, в честь которого стал называть Филиппа именем Микки. Вскоре родители разошлись, мальчик с матерью переехали в пригород Майами. Отчим, за которого его мама вышла замуж, требовал дисциплины, часто распускал в семье руки, и отношения с ним у Микки не сложились.

Однако накопленную агрессию Микки по совету друзей выпускал на боксерском ринге. После школы он поступил в Университет Майами, где познакомился с актерством и влюбился в эту профессию навсегда.

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