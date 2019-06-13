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Сестрам Олсен – 33: Лучшие роли неугомонных сестер

Актрисы сейчас мало снмаются и мы помним их по ролям в молодежных комедиях

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:17
Мэри-Кейт и Эшли Олсен. Фото: Getty
Мэри-Кейт и Эшли Олсен.
Фото: Getty

"Звезды" 2000-х, сестры Мэри-Кейт и Эшли Фуллер Олсен, которые ранее попали в скандал, 13 июня празднуют свой день рождения. Девушкам исполняется 33 года. Мы сделали яркую подборку любимых молодежных фильмов, в которых сыграли сестры Олсен. Смотрите и наслаждайтесь.

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"Паспорт в Париж"

В фильме сестры снялись в 13-летнем возрасте. Картина – начало цикла фильмов о разных городах мира. По сюжету сестры-близняшки Мелани и Элли собираются навестить дедушку, американского посла во Франции. Родители отправили их в Париж изучать достопримечательности, но, оказавшись в столице Франции, девочки попадают в круговорот событий, закупаются в парижских бутиках, ужинают на Эйфелевой башне и помогают деду заключить важный контракт между двумя странами.

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В этом фильме сестрам было уже 15. По сюжету Хлоя и Райли Лоуренс прибывают из США в Лондон, как участницы конкурса "Модель Объединенных Наций". У обеих сестер появляются поклонники, а Хлоя заводит роман с лордом Джеймсом Броунингом-младшим. Отец Джеймса — лорд Джеймс Броунинг-старший не одобряет отношений сына с обыкновенной американкой.

"Однажды в Риме"

Фильм снят на следующий год после приключений в Лондоне. История о том, как сестры Лэйла и Чарли прибывают в Рим в качестве стажеров в престижную школу моды Дерека Хэммонда. Все они "борются" за возможность поехать следующим летом в Нью-Йорк в качестве помощников знаменитого модельера.

"Мгновения Нью-Йорка"

Фильм о приключениях 17-летних сестер-близняшек Джейн и Роксанны Райан, которые с ними случились в течение одного дня в Нью-Йорке. Перфекционистка Джейн, мечтающая о стипендии в Оксфордском университете, готовится произнести важную речь на конкурсе, а бунтарка Рокси надеется попасть на съемки видеоклипа андеграундной группы. 

Напомним, Мэри-Кейт и Эшли Фуллер давно не снимаются в кино и очень редко появляются на публике. А в выборе одежды они весьма экстравагантны, предпочитают преимущественно черные цвета в одежде. Сестры Олсен - настоящие законодательницы моды и первые звезды streetstyle, они не следуют трендам, а создают их. После кинокарьеры близняшки стали дизайнерами, выпуская одежду под маркой Row.

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Источник: Сегодня
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