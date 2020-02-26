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"Минамата", "Сибирь", "Номера": какие фильмы на Берлинале 2020 покорили зрителей

В этом году на кинофестивале представили много интересных кинокартин

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:05

70-й юбилейный кинофестиваль в Берлине продолжает рассказывать интересные киноистории. Зрители уже успели посетить премьеру украинского фильма "Номера" Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева.

Актер Джонни Депп в роли Юджина Смита
Актер Джонни Депп в роли Юджина Смита
Фото: Instagram

Но программа "Берлинале-2020" довольно насыщена и мы хотели отметить главные открытия, фуроры и просто хорошие фильмы на кинофестивале, которые обязательно нужно пересмотреть.

"Минамата"

Режиссером выступил Эндрю Левитас. Фильм рассказывает историю об известном фотографе журнала Life Юджине Смите, который в поисках шокирующего фотоматериала отправился на побережье Минамата. Самый известный снимок Смита – японка, держащая в руках своего сына-инвалида. Мальчик таким родился из-за отравленной ртутью воды на побережье Минамата. Режиссер показал борьбу небольшой деревенской общины с производственной машиной.

"Вперед"

Режиссер Дэн Скэнлон. Неожиданное фестивальное открытие незадолго до премьеры анимации в Украине. "Вперед" сочетает в себе две важных категории – он вышел одновременно сверхтрогательным и актуальным. В поисках камня, который должен помочь героям-братьям на день вернуть из мертвых отца, они встретятся с чередой мифических персонажей – феями, Мантикорой, кентаврами.

"Я хочу спрятаться"

Фильм Джорджо Диритти основан на реальных событиях из жизни художника Антонио Лигабуэ, с юных лет страдавшего витаминной недостаточностью и рахитом. Режиссер в двухчасовой картине пытается охватить весь земной путь Антонио. Сильный фильм и он однозначно разорвет сердца.

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"Сибирь"

Картина режиссера Абеля Феррара. В фильме сыграла дочь советского фотографа-эмигранта Владимира Сычева Дуня, которая уже пять лет работает с режиссером. "Сибирь" – первый за 25 лет фильм Феррары в берлинском конкурсе.

Основным источником вдохновения при работе над лентой постановщику послужила "Красная книга" Юнга. Согласно синопсису, Клинт, персонаж Уилема Дефо, ищет покоя в уединенной хижине посреди заснеженной тундры. Цель – "познать свою истинную природу".

"Номера"

Украинский фурор режиссеров Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева. Картину публика встретила тепло, овации стоя были, а сам Сенцов отметил, что билеты на фильм раскупались моментально. Гротескная драма "Номера" рассказывает историю общества, которое пытается побороть свои страхи и получить свободу. В мире Номеров все подчиняется строгой системе и верховному правителю – Нулю. Десять героев уже привыкли бежать кругом и делать все по книге Правил. У них нет возможности выбирать, как жить и кого любить. Но жизнь меняется с появлением нового жителя, которому неизвестны действующие законы.

Напомним, ранее стало известно, какие украинские фильмы покажут на фестивале "Берлинале-2020".

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