Минувший год стал рекордным по количеству фильмов-миллиардеров
Восемь фильмов в 2019 году собрали в прокате более миллиарда долларов
В 2019 году в прокат вышло много хороших достойных фильмов. Именно в 2019 году восемь фильмов заработали в прокате миллиард долларов и больше, что и стало рекордом. Отметим, что в 2018 году фильмов-миллиардеров было только пять, а в 2017-м – только четыре.
Фильм "Джокер" с Хоакином Фениксом в главной роли поборется за премию "Оскар" во всех основных категориях:
Согласно Box Office, начиная с 2008 года, миллиардные сборы регистрируются ежегодно, но больше пяти их не было ни разу.
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В частности, по итогам прошлого года на первом месте оказался фильм "Мстители: Финал", собрав 2,7 млрд долл., он стал самым кассовым фильмом в истории, побив рекорд "Аватара".
На втором месте ремейк мультфильма Disney "Король Лев" (1,7 млрд долл.). Третью строчку занимает анимация "Холодное сердце 2" (1,2 млрд долл.).
За ними идут "Человек-паук: Вдали от дома", "Капитан Марвел", "История игрушек 4", "Джокер" и "Аладдин".
Напомним, ранее мы сделали подборку лучших фильмов 2019 года.
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