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"Мир Дикого Запада": названа дата выхода третьего сезона сериала

Злодея в новом сезоне сыграет Венсан Кассель

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:10
"Мир Дикого Запада"
"Мир Дикого Запада"
Фото: YouTube

Канал HBO, который снимет мини-сериал по фильму "Паразиты", опубликовал новый тизер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада". Ролик анонсирует дату выхода проекта. Премьера новых эпизодов состоится 15 марта 2020 года.

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Основные события нового сезона будут происходить за стенами парков, а сюжет сосредоточится на новом персонаже, которого играет Аарон Пол ("Во все тяжкие"). Главного злодея сыграет французский актер Венсан Кассель.

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Отметим, что сериал "Мир Дикого Запада" основан на одноименном фантастическом фильме 1973 года Майкла Крайтона. Первый сезон вышел в 2016 году и был признан лучшим научно-фантастическим сериалом по версии Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films. Сериал рассказывает о населенном андроидами парке развлечений, в котором богатые гости развлекаются и безнаказанно исполняют свои любые желания.

Напомним, в третьем сезоне снимутся Эд Харрис, Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт и Тэнди Ньютон, в списке новичков также значатся Аарон Пол и Лена Уэйте.

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