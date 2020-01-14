"Мир Дикого Запада": названа дата выхода третьего сезона сериала

Злодея в новом сезоне сыграет Венсан Кассель

"Мир Дикого Запада" Фото: YouTube

Канал HBO, который снимет мини-сериал по фильму "Паразиты", опубликовал новый тизер третьего сезона сериала "Мир Дикого Запада". Ролик анонсирует дату выхода проекта. Премьера новых эпизодов состоится 15 марта 2020 года.

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Основные события нового сезона будут происходить за стенами парков, а сюжет сосредоточится на новом персонаже, которого играет Аарон Пол ("Во все тяжкие"). Главного злодея сыграет французский актер Венсан Кассель.

Отметим, что сериал "Мир Дикого Запада" основан на одноименном фантастическом фильме 1973 года Майкла Крайтона. Первый сезон вышел в 2016 году и был признан лучшим научно-фантастическим сериалом по версии Academy of Science Fiction, Fantasy & Horror Films. Сериал рассказывает о населенном андроидами парке развлечений, в котором богатые гости развлекаются и безнаказанно исполняют свои любые желания.

Напомним, в третьем сезоне снимутся Эд Харрис, Эван Рэйчел Вуд, Джеффри Райт и Тэнди Ньютон, в списке новичков также значатся Аарон Пол и Лена Уэйте.

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