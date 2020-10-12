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Мир после эпидемии: вышел трейлер сериала "Противостояние" по роману Кинга

Сегодня, 18:20

Всего в сериале будет десять серий

Вышел новый трейлер сериала "Противостояние" – истории в жанре темного фэнтези по одноименному роману Стивена Кинга. Его режиссером выступил Джош Бун ("Новые мутанты"). Всего в проекте будет десять серий.

Сериал повествует о группе людей в мире, который пережил ужасную эпидемию, унесшую жизни 98% населения. Выжившие разделились на две группы – одни стараются оставаться верными наследию прошлого, а другие предпочитают выбрать новый мировой порядок.

Вышел трейлер сериала "Противостояние" по роману Стивена Кинга
Вышел трейлер сериала "Противостояние" по роману Стивена Кинга
Фото: Imdb.com

Сериал будет транслироваться с 17 декабря на стриминговом сервисе CBS, по одной серии в неделю. Известно, что его финал будет отличаться от написанного Кингом.

Главные роли исполнили Эмбер Херд ("Аквамен") и Джеймс Марсден ("Мир Дикого Запада"). Также в сериале сыграли Вупи Голдберг, Мэрилин Мэнсон и Эзра Миллер.

Создатели описывают свое творение как "апокалиптическое видение мира, опустошенного эпидемией и вовлеченного в стихийную борьбу между добром и злом".

Смотрите трейлер сериала "Противостояние":

Это вторая экранизация после сериала 1994 года. Сам роман Кинга был издан в 1978 году.

Ранее мы рассказывали как весь 2020-й показали в пандемичном спецэпизоде "Южного парка", и чем все были впечатлены.

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