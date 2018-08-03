Мир теней и темной магии: появился впечатляющий трейлер мультфильма "Константин: Город демонов"

Мультфильм появится осенью

Кадр из мультфильма "Константин: Город демонов"

Все хорошо помнят фильм "Константин" с Киану Ривзом в главной роли. Теперь же студия Warner Bros. представила трейлер полнометражного мультфильма "Константин: Город демонов", основанного на одноименном мультсериале.

По сюжету, семьянин Чаз (Дэмиан О’Хейр) обращается за помощью к детективу-экзорцисту Джону Константину (Мэтт Райан), чтобы тот помог вывести из сверхъестественной комы его дочь Триш. Чтобы перехитрить демона Берула и забрать у него душу Триш, Константин и Чаз объединяются с загадочной Кошмарной Медсестрой, влиятельной Королевой Ангелов и брутальным ацтекским богом Миктлантекутли.

Они отправляются в мир теней и темной магии, где все является совершенно не таким, каким кажется, и за все нужно платить свою цену. Путь к искуплению никогда не является легким, и если Константин собирается дойти до конца, то должен перехитрить самых больших хитрецов ада и столкнуться лицом к лицу со своим главным врагом Нергалом, пока он продолжает сражаться со своими внутренними демонами.

Мультфильм "Константин: Город демонов" будет идти 90 минут, из которых 60 минут — новые материалы. На Blu-ray и в формате Digital он выйдет осенью, 9 октября.

Напомним, недавно в сети опубликовали умилительные фото злостного похитителя Рождества – Гринча. Теперь же студия Illumination представила первый трейлер фильма "Гринч". Напомним, что это экранизация сказки Доктора Сьюза "Как Гринч украл Рождество".