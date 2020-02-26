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"Мир Юрского периода 4": появились подробности и дата выхода фильма в прокат

Режиссер озвучил название фильма, а также первые подробности

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:28

Как известно, в новой части "Мира Юрского периода" снимутся ветераны оригинальной трилогии Стивена Спилберга – Сэм Нил, Лора Дерн и Джефф Голдблюм. Теперь стало известно, что режиссер Колин Треворроу приступил к съемкам третьей серии фантастического фильма. Об этом сам постановщик сообщил на своей официальной странице в Twitter. Он также уточнил полное название ленты – "Jurassic World: Dominion".

"Мир Юрского периода"
"Мир Юрского периода"
Фото: YouTube

Главные роли вновь исполнят Крис Прэтт и Брайс Даллас Ховард. Ранее Прэтт утверждал в одном из интервью, что "вернутся буквально все". "Слушайте, я пока не могу вам ничего толком рассказать, но уверяю вас, что это вынесет вам мозг. Это будет лучшая и самая масштабная часть проекта", – заявлял актер. Прэтт также сравнивал "Мир Юрского периода 3" с экранизацией комиксов Marvel "Мстители 4: Завершение".

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В свою очередь, Колин Треворроу говорил о том, как ему удалось вернуть оригинальный актерский состав: "Следующий фильм позволяет героям органично вписаться в историю. Эмили Кармайкл и я называем ее "Парк Юрского периода 4", потому что это так и есть".

Фильм "Мир Юрского периода 3" выйдет в прокат в июне 2021 года.

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Напомним, ранее эксперты назвали самые достоверные фильмы о динозаврах.

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