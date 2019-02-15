Мир забыл The Beatles: появился крутой трейлер фильма Дэнни Бойл "Вчера"

В фильме появляется Эд Ширан

Кадр из фильма "Вчера"

Студия Universal Pictures на днях опубликовала трейлер фильма "Вчера", режиссером которого выступил Дэнни Бойл. Главные роли в новой картине исполнили Химеш Пател и Лили Джеймс, в ней также появляются Джеймс Корден и Эд Ширан.

Сюжет рассказывает истории музыканта-неудачника Джека Малика, живущего в английской глубинке. Несмотря на поддержку своей лучшей подруги Элли, парень решает перестать мечтать о славе и забросить свое любимое дело. Но на следующее утро Джек обнаруживает, что в результате необъяснимых событий весь мир забыл о существовании группы The Beatles, и только он помнит их песни. Вскоре Малик начинает исполнять композиции Ливерпульской четверки, выдавая их за свои, и становится звездой мирового уровня. И хотя его популярность стремительно растет, теперь Джек рискует потерять Элли – единственного человека, всегда верившего в него.

Премьера фильма запланирована на июнь 2019 года.

Напомним, Fox Searchlight выпустили первый тизер-трейлер байопика "Толкин" с Николасом Холтом в роли легендарного писателя Джона Р.Р. Толкина.

Также в сети появился новый трейлер блокбастера "Шазам!" с актером Закари Ливаем в главной роли.

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