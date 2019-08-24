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Миша Романова презентовала горячий хит "Maxim"

"А ты ревнуешь не потому что любишь, а просто ты боишься меня потерять",

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:24
Миша Романова презентовала горячий хит "Maxim"
Миша Романова презентовала горячий хит "Maxim"
Фото: Instagram/misharomanova

Экс-ВИА Гра Миша Романова, которая отпраздновала важное событие в Юрмале, выпустила новую сольную песню под названием "Maxim". Автором музыки и слов выступил Макс Барских, с которым у певицы роман, как считают многочисленные поклонники.

О новом клипе Макса Барских смотрите в коротком видео:

Миша Романова ранее анонсировала свежий хит в своем Instagram. Премьера же состоялась на Youtube-канале лейбла BEREGA MUSIC, принадлежащему Максу Барских, в пятницу, 23 августа.

Поклонники Миши высоко оценили песню "Maxim", сразу же решив, что эта песня именно о Максе Барских. "Я просто в шоке! Каждая песня Миши просто бомба", "Макс про себя песни пишет", "Так чувственно", – пишут в комментариях пользователи сети.

Напомним, что ранее Миша Романова спровоцировала слухи о романе с Максом Барских.

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