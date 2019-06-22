Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Мишель Андраде представила летний хит Tranquila

Певица также анонсировала новый клип

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:48
Мишель Андраде
Мишель Андраде
Фото: instagram.com/mishvirmish

Известная украинская исполнительница Мишель Андраде, которая начала сотрудничать с ЮНИСЕФ, представила свежий сингл из будущего альбома Latino Ritmo. Зажигательную новинку под названием Tranquila певица представила в пятницу, 21 июня на канале в Youtube.

Смотрите эксклюзивное интервью с Мишель Андраде:

Своим подписчикам в социальных сетях Мишель сообщила, что клип на страстную и чувственную песню Tranquila, наполненную латиноамериканской атмосферой и романтикой, выйдет 27 июня.

А вот релиз альбома Latino Ritmo состоится на день позже – 28 июня. В студийную работу Андранде вошли 10 композиций, среди которых уже известная Hasta la Vista.

Напомним, что накануне группа "Время и Стекло" представили новую песню – Баленсиага.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Сова, лисы и красная комната "Твин Пикс" в новом клипе Христины Соловий "Любий друг" Тейлор Свифт станцевала в костюме картошки-фри в своем новом клипе Группа «Время и стекло» выпустила бесшабашный клип VISLOVO
клип певица Michelle Andrade Мишель Андраде
Реклама

Новости партнеров

Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Как бег воздействует на раковую опухоль: ученые вынесли вердикт
Почему девушки интересуются женатыми мужчинами
Почему девушки интересуются женатыми мужчинами
Моргал мне до последнего вздоха: возлюбленная о смерти Кузнецова
Моргал мне до последнего вздоха: возлюбленная о смерти Кузнецова
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко не будет ходить в школу
Сын Яны Рудковской и Евгения Плющенко не будет ходить в школу

Популярные статьи

Сегодня, 12:09Travel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

Сегодня, 12:08Fun

22 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

Вчера, 20:25Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 16:03Events

День летнего солнцестояния 2019: приметы и традиции

Вчера, 12:55Fun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

Вчера, 12:21Fun

21 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 08:45Fun

Новый вид животных? На фото показали загадочную кошку-лису

Вчера, 08:36Events

День летнего солнцестояния: обряды и ритуалы

Вчера, 07:39Техно

Сенсация: во Вселенной обнаружен двойник Земли

20 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

20 июняTravel

Что сейчас происходит в Чернобыле: показали впечатляющее видео

20 июняШоу-бизнес

Анна Седокова показала фигуру в купальнике: пикантные фото

20 июняFun

Начальство разрешило: белоруски пришли на завод без одежды

20 июняТехно

Падение метеорита на Марсе оставило чудовищный след: фото

19 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

19 июняШоу-бизнес

Потап показал постельные кадры с Настей Каменских

Новости партнеров

Анатолий Васильев показал ремонт в однокомнатной квартире
Анатолий Васильев показал ремонт в однокомнатной квартире
Как понять, что в организме не хватает магния
Как понять, что в организме не хватает магния
Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы
Причины натирания между ног: как бегунам избежать проблемы
Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу
Леся Никитюк заговорила о рождении ребенка и переезде за границу
Новый эксперимент - 40 ложек сахара в день и выводы
Новый эксперимент - 40 ложек сахара в день и выводы
«Перед операцией думал, что будет с родными, если меня не станет»
«Перед операцией думал, что будет с родными, если меня не станет»
5 быстрых яичных паштетов с разными вкусами
5 быстрых яичных паштетов с разными вкусами
Татьяна Кравченко впала в депрессию после съемок в «Сватах»
Татьяна Кравченко впала в депрессию после съемок в «Сватах»
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь