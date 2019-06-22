Мишель Андраде представила летний хит Tranquila

Певица также анонсировала новый клип

Мишель Андраде Фото: instagram.com/mishvirmish

Известная украинская исполнительница Мишель Андраде, которая начала сотрудничать с ЮНИСЕФ, представила свежий сингл из будущего альбома Latino Ritmo. Зажигательную новинку под названием Tranquila певица представила в пятницу, 21 июня на канале в Youtube.

Смотрите эксклюзивное интервью с Мишель Андраде:

Своим подписчикам в социальных сетях Мишель сообщила, что клип на страстную и чувственную песню Tranquila, наполненную латиноамериканской атмосферой и романтикой, выйдет 27 июня.

А вот релиз альбома Latino Ritmo состоится на день позже – 28 июня. В студийную работу Андранде вошли 10 композиций, среди которых уже известная Hasta la Vista.

Напомним, что накануне группа "Время и Стекло" представили новую песню – Баленсиага.

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