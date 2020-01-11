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"Миссис Америка": вышел яркий трейлер сериала с Кейт Бланшетт и Сарой Полсон

Режиссерами выступили авторы "Капитана Марвел" Анна Боден и Райан Флек

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:47
"Миссис Америка"
"Миссис Америка"
Фото: YouTube

Американский кабельный телеканал FX, подборку лучших сериалов которого мы делали ранее, представил трейлер исторического мини-сериала "Миссис Америка". В фильме снимались Кейт Бланшетт, Сара Полсон, Роуз Бирн, Элизабет Бэнкс и другие.

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Действие сериала происходит в 1970-х годах. Главная героиня Филлис Шлэфли (Кейт Бланшетт) – активистка консервативной партии и ярая антифеминистка, выступавшая против сексуальных меньшинств и прав женщин. Она развернула неожиданную кампанию против принятия поправки о равных правах для женщин.

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Режиссерами выступили авторы "Капитана Марвел" Анна Боден и Райан Флек, а также Амма Асанте ("Рассказ служанки").

В сериале будет девять эпизодов. Премьера сериала запланирована на сервисе Hulu на 15 апреля 2020 года.

Напомним, что для Кейт Бланшетт сериал стал дебютом в телевизионном проекте. Более того, она стала исполнительным продюсером проекта.

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