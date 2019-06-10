Младшая Нина Матвиенко дебютировала в съемках клипа своей звездной мамы

В съемках клипа приняли участие 23 ребенка

Тоня Матвиенко выпустила новый клип Фото: пресс-служба

Украинская певица Тоня Матвиенко, которая посвятила новый трек своему супругу Арсену Мирзояну, представила новую видеоработу "Детский смех", которую посвятила всем детям Украины.

Автором этой композиции является муж певицы Арсен Мирзоян. Он вдохновился первыми эмоциями родившейся в семье артистов дочери Нины. В трех куплетах описаны первые эмоции маленького человека.

Как вспоминает артистка, слова песни были зафиксированы на небольшом листочке, который потерялся и считался утраченным. Впоследствии текст нашелся, что побудило певицу записать и презентовать песню безотлагательно.

"Первый год жизни ребенка непростой для родителей. Арсен всегда был рядом. Он на своем опыте знает, что для родителей означают детские слезы, и какую радость приносит детский смех. В этой песне – искренние слова ", – поделилась Матвиенко.

Тоня Матвиенко выпустила новый клип Фото: пресс-служба

Режиссер-оператор клипа Андрей Корень ставил за цель отразить истинные детские эмоции. Поэтому команде пришлось работать еще и в качестве психологов, драматических актеров и юмористов, строя особенно легкую коммуникацию с детьми – с юмором и весельем.

Дополнительные сложности создавали возрастные особенности актеров: самому младшему из которых всего два, остальные – дети без съемочной опыта. Всего в съемках приняли участие 23 ребенка. Среди них были и дети певицы Ирины Билык и телеведущей Валентины Хамайко, а также маленькая дочь Тони и Арсена - Нина.

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Отметим, что песня интересна и одной из вокальных партий, в записи которой принимали участники киевского детского фольклорного коллектива "Зернышко", а саунд-продюсером трека выступил один из самых саунд-продюсеров Украины – Томаш Лукач.

"Детский смех" я посвятила всем детям нашей страны. Любая мама знает, что чужих детей не бывает. Звук детского смеха придает сил и вдохновения творить, работать, менять жизнь вокруг себя. Он всегда напоминает, что в пространстве, которое мы создаем вокруг себя, жить нашим детям ", – отметила певица.

Напомним, ранее Тоня Матвиенко и Арсен Мирзоян рассказали о своем романе и кризисе в отношениях.

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