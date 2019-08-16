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"Мне нужно кого-то любить": ТОП цитат легендарного Элвиса Пресли

Элвиса Пресли не стало 16 августа 1977 года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:09
Легендарный Элвис Пресли
Легендарный Элвис Пресли
Фото: Getty Images

Легендарный певец, король рок-н-ролла Элвис Пресли, внучка которого выходит замуж, умер 16 августа 1977 года. Сегодня.Lifestyle вспомнили, каким был король рок-н-ролла, и составили ТОП-10 его самых ярких цитат о жизни, популярности и ценностях.

Смотрите видео о том, как сотни Элвисов приехали в Австралию на свой фестиваль:

Родился будущий певец в небогатой американской семье, а карьеру музыканта начал в церковном хоре. Когда ему исполнилось 11 лет, мальчик получил в подарок гитару и начал всерьез интересоваться музыкой. Когда он окончил школу, то устроился на работу водителем грузовика, но увлечение музыкой Элвис не забыл.

Чуть позже, в 1956 год Элвис получил мировую славу, а его сингл Heartbreak Hotel разошелся более чем миллионом экземпляров.

Примечательно, что Пресли влюбил в себя поклонников по всему миру не только голосом и текстами песен, а и своими движениями, которые стали примером для подражания.

В 1973 года у певца развилась лекарственная зависимость и начались серьезные проблемы со здоровьем. 16 августа 1977 года Элвис Пресли умер в собственном поместье в Мемфисе.

ТОП-10 цитат короля рок-н-ролла Элвиса Пресли:

Кем бы я ни стал, это будет то, что Бог выбрал для меня.

***

Судить о человеке по его слабому звену или слабому поступку — это то же самое, как судить о могуществе океана по одной его волне.

***

Моя философия жизни проста: мне нужно кого-то любить, чего-то ждать и что-то делать.

Важно стараться, чтобы вокруг были люди, которые могут дать тебе немножко счастья, — ведь живешь-то ты один раз, дружище.

***

Если дела идут плохо — не ходи с ними.

***

Ценности — как отпечатки пальцев. У всех разные, и при этом они прослеживаются во всем, что вы совершаете.

***

Образ — это одно, а сам человек — это совершенно другое… Очень трудно соответствовать образу.

***

Я не король. Иисус Христос король. Я просто артист.

Правда, как солнце. Вы можете закрыть его на время.

***

Я могу позволить себе все, кроме того, что хочу на самом деле.

Напомним, ранее мы писали о том, как музыкант и актер был зачислен в ряды американской армии — в 3-ю танковую дивизию. 

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Источник: Сегодня
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