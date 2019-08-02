Много латекса и фруктов: MARUV выпустила эротический клип "Между нами"
Певица предстала в латексном наряде и с яркими губами
Скандальная украинская певица MARUV, которая стала участницей танцевального шоу "Танці з зірками", презентовала новый эпатажный клип. Ролик появился на официальном Youtube-канале певицы.
Смотрите видео о том, где MARUV покупает свои костюмы в стиле БДСМ:
Клип на песню "Между нами" получился довольно эротическим. Перед презентацией видеоработы певица показала пикантный отрывок из нее.
В самом ролике позирует девушка в латексном белье с фруктами на теле. MARUV склоняется к ней и приближает свои губы к ее губам. Также сама певица снялась в латексном наряде и демонстрировала как она сексуально ест виноград из грозди.
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Помимо самой певицы в клипе появляются девушки также в латексных нарядах.
Напомним, певица MARUV выступила вместе с победительницей Евровидения 2018 Неттой Барзилай. Девушки спели дуэтом на концерте Europa Plus LIVE в Москве.
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